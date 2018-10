Bénin: naissance de l’UDBN, le “troisième” bloc de la mouvance présidentielle ?

En congrès ce Dimanche 21 Octobre 2018 dans la salle de conférence de “Majestic” de Cotonou, le parti politique de l’honorable Claudine Prudencio, parti soutenant les actions du chef de l’Etat, a connu un changement de dénomination et se positionne comme le troisième bloc de la majorité présidentielle.

Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN), telle est la nouvelle dénomination de la formation politique de la présidente de la commission de l’éducation de la culture et des affaires sociales de l’Assemblée nationale, Claudine Prudencio. Le changement de dénomination est intervenu au cours du congrès du parti convoqué par le bureau national pour se pencher sur la question de la réforme du système partisan et sur l’éventualité pour cette formation politique de fusionner dans l’un des deux blocs souhaités par le chef de l’Etat.

A l’issu des débats, les cadres, personnalités et les responsables du bureau de l’ex-union pour le développement d’un Bénin nouveau (Udbn) ont opté pour une marche solitaire pour se conformer aux exigences de leur base et pour calmer les dissensions internes et les récriminations qui s’enflent de plus en plus. Cette option a conduit les responsables de cette formation politique à un changement de dénomination pour, selon leurs explications, faire face aux exigences du système partisan.

Le congrès de ce jour, comme il est facile de le constater, a abouti donc à la naissance d’un nouveau parti: l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) qui naît des cendres de l’union pour le développement d’un Bénin nouveau. Une option qui met un terme aux négociations visant à intégrer les grands blocs politiques souhaités par le président du régime du “Nouveau Départ”.

Ainsi, le parti semble vouloir se positionner comme le troisième bloc de la mouvance présidentielle après le bloc progressiste et celui Républicain puisque « l’UDBN n’est pas de l’opposition. Nous n’y sommes pas », a martelé la présidente Claudine Prudencio. Une question taraude néanmoins les esprits, avec cette nouvelle option, l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau pourra t-elle répondre aux différents critères fixés dans le nouveau code électoral et qui visent à décourager expériences solitaires? Seul le temps nous éclairera davantage sur la pertinence de l’option faite par les responsables de l’UDBN.