Bénin – Condamnation par défaut de Ajavon: les FCBE dénoncent la décision de la CRIET(communiqué)

C'est à travers un communiqué rendu public ce jour Lundi 22 Octobre 2018 que le parti des forces cauris pour un Bénin émergent s'est prononcé sur la condamnation, du président d'honneur du parti usl, à 20 ans de prison dans le cadre du dossier de 18kg de cocaïne pure. Les forces cauris pour un Bénin émergent s'indignent de la procédure qui a conduit à la condamnation du président Sébastien Ajavon.

Pour les responsables de cette formation politique, la décision rendue par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (criet); une cour qui est selon le communiqué régie par une loi scélérate prise en catimini par une poignée de députés, est la preuve supplémentaire que le régime fait feu de tout bois pour détruire l’opposition; peut-on lire dans le communiqué. Ils invitent par la même occasion tous leurs militants à se mobiliser, à se tenir debout comme au front et à user de tous les moyens légaux pour se défendre. Lire ci-dessous l’intégralité du communiqué des FCBE.

C’est avec beaucoup de consternation que les militants du parti FCBE ont suivi le jeudi 18 octobre 2018, la parodie de justice mise en œuvre par le Gouvernement de la ruse et de la rage à travers la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET), institution aux ordres, qui a conduit honteusement à la condamnation à vingt ans d’emprisonnement ferme et à une amende de montant francs CFA cinq millions (FCFA 5.000.000), du Président d’honneur de l’Union Sociale Libérale (USL) parti politique de l’opposition, Monsieur Sébastien Germain AJAVON, avec à la clé, un mandat d’arrêt international, dans le dossier dit des 18 kg de cocaïne.

C’est l’aboutissement d’une procédure dans laquelle étaient parties, la douane béninoise puis Sébastien Germain AJAVON et ses co-accusés.

La justice, par définition, est un principe philosophique, juridique et moral fondamental en vertu duquel les actions humaines doivent être sanctionnées ou récompensées en fonction de leur mérite au regard du droit, de la morale, de la vertu ou autres sources normatives de comportements.

Force est de constater qu’au cours de ce procès qui a plongé davantage le Bénin dans le ridicule, les droits de la défense, point cardinal de la procédure pénale, n’ont pas été respectés, alors qu’en matière répressive, ils possèdent une importance particulière. Définis comme l’ensemble des prérogatives qui garantissent au mis en cause, la possibilité d’assurer effectivement la protection de ses intérêts, les droits de la défense constituent un principe à valeur constitutionnelle.

Malheureusement l’objectif visé par cette procédure étant déjà connu avant même qu’elle n’ait démarré, les principes d’équité et d’impartialité ont été ignorés par cette cour d’exception créée aux fins.

Ainsi, après les innombrables violations de notre loi fondamentale depuis le 06 avril 2016, voici le Bénin, à nouveau *”révélé”* au monde entier comme un pays de non droit, où les accusés ne bénéficient plus de l’habeas corpus.

Par le présent communiqué, le Bureau Politique du parti FCBE dénonce et condamne avec véhémence :

– cette sentence donnée par une cour régie par une loi scélérate votée en catimini par une poignée de députés du BMP

– cette décision inique qui est une illustration de ce qu’il a toujours décrié depuis l’avènement du pouvoir du nouveau départ.

– cette forfaiture et cet acharnement contre les forces de l’opposition au régime dit de la rupture

– cette décision qui vient confirmer la volonté manifeste d’un régime aux abois, de déstabiliser et de faire disparaître toute opposition dans notre pays.

– cette politique de ruse hostile aux critiques et à la contradiction.

Le parti FCBE ne laissera aucun homme politique, fut-il Président de la République, remettre en cause les acquis issus de l’historique Conférence des Forces Vives de la Nation de février 1990.

En conséquence, tout en apportant son soutien au Président AJAVON et au parti USL, le parti FCBE invite tous les Béninois épris de paix et de justice à se mobiliser pour dire :

– NON aux dérives du régime de la rupture

– NON à la caporalisation de la justice

– NON au règlement de compte politique

– NON à la violation des acquis de la Conférence des Forces Vives de la Nation

– NON à la création d’une juridiction d’exception rétrograde, bras opérationnel d’un système en lutte contre son peuple.

Le parti FCBE invite ses militants à se considérer désormais comme au front et prêts à défendre par tous les moyens légaux la démocratie et l’état de droit dans notre pays.

Le parti invite enfin toutes les forces politiques de l’opposition à resserrer leurs rangs pour mettre fin aux dérives totalitaires du régime de la ruse et de la rage.

Ensemble nous pouvons.

Ensemble nous serons plus forts.

Vive la démocratie au Bénin !

À bas la dictature !

Fait à Cotonou le 20 Octobre 2018

LE BUREAU POLITIQUE DU PARTI FCBE