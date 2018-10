Bénin: Chantal Yayi invite les militants du FRB au calme et à la sérénité

Les agissements de certains membres du Front Républicain du Bénin(FRB), ex Front républicain pour une alternative patriotique(Frap) ne sont pas du goût de l’ex-première dame Chantal Yayi. Dans un communiqué rendu public ce mardi 30 octobre 2018, la présidente d’honneur et principale fondatrice dudit parti invite les militants au calme et à la sérénité.

L’ancienne première dame, Chantal de Souza Yayi ne veut pas cautionner la disparition de son parti, le Front Républicain du Bénin (FRB). C’est pourquoi, elle fustige très tôt les agissements de certains membres du parti qui ne sont pas de nature à consolider la base. « Ces agissements, aux antipodes des règles élémentaires du fonctionnement normal d’un parti démocratique, sont de nature à déstabiliser et saper la base militante du parti que vos efforts ont permis de consolider depuis 11 ans, en dépit de vos renoncements et peines« , a-t-elle dénoncé. A l’en croire, un groupuscule de militants qu’elle qualifie d’ailleurs, de » militants dernières heures et avides de participer aux festins de la rupture » s’emploierait à vilipender l’ancien chef de l’Etat, Boni Yayi et foulerait ainsi au pied le capital de confiance et de loyauté acquis par le parti aux prix de lourds sacrifices.

Tout en invitant les militants au calme et à la sérénité, en sa qualité de Présidente d’Honneur, Chantal Yayi annonce la convocation imminente d’une réunion extraordinaire sous la responsabilité du Président du bureau politique. Au cours de cette réunion, il sera examiné les engagements pris par certains membres du parti contrairement aux textes, statuts et règlements du parti. Mieux, ce sera également l’occasion pour les fondateurs du FRB de clarifier leur positionnement dans le processus de regroupement des forces politiques en cours au Bénin. Par ailleurs, Chantal Yayi va, pour finir, exhorter les militants à s’inscrire résolument dans la ligne de la défense des acquis démocratiques.

Lentement mais sûrement, l’ancienne première dame Chantal Yayi annonce son retour sur l’échiquier politique national après plusieurs années de silence.