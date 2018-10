Bénin: bientôt un sale temps pour les enseignants et élèves alcooliques

Le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle veut à nouveau taper du point sur la table. Cette fois ci, sa cible est constituée des enseignants et élèves alcooliques. Dans une note circulaire adressée aux autorités départementales des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mahougnon Kakpo a donné des instructions fermes pour l’identification des concernés.

Il est de plus en plus constaté que dans les Collèges et Lycées, certains enseignants et élèves s’adonnent à la consommation abusive de l’alcool. C’est un constat fait par l’autorité ministérielle et qui l’a fait sortir de ses gongs. Selon Mahougnon Kakpo, il s’agit d’une situation d’éthylisme qui ne saurait être tolérée dans les écoles, lieux par excellence d’éducation et d’apprentissage pour l’adoption d’une bonne conduite sociale compatible avec les bonnes mœurs.

C’est donc pour mettre fin à cette situation qui jette du discrédit sur l’école béninoise que l’autorité ministérielle a décidé de prendre des mesures draconiennes. Ainsi les directeurs départementaux des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle sont instruits pour :