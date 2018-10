Bénin: bientôt la naissance du “Bloc Démocratique Centriste”

Entre la mouvance et l’opposition, il faut des acteurs pour animer le “Centre”. Cette mission très tôt abandonnée par l’ancien ministre François Abiola sera reprise par d’autres acteurs qui disent se soucier de l’intérêt du peuple. C’est ce qu’il convient de retenir de la sortie médiatique de certains mouvements politiques ce vendredi 26 octobre 2018 à l’Infosec.

Le “Bloc Démocratique Centriste” (BDC) verra bientôt le jour. Les initiateurs à l’image d’ Eric Adja, Adgard Soukpon, Oudou Ali et bien d’autres travaillent ardemment pour l’effectivité de la chose. Ceux – ci ont en effet décidé de ne pas rejoindre un bloc de la mouvance encore moins un de l’opposition. Selon eux, la création du bloc BDC est un acte de citoyenneté qui va au delà des considérations politiques de “l’opposition” ou de la “mouvance”.

Pour les initiateurs, le BDC se veut être un creuset politique qui rassemble les fils et filles du pays quelque soit leurs sensibilités politiques. C’est pourquoi, ils invitent tous ceux qui se retrouvent dans cet idéal à les rejoindre. “Tu aspires à un Système politique dans lequel les Béninoises et Béninois malgré leurs différences vont, dans la Tolérance et la

Contradiction positive et féconde, conjuguer leurs efforts, pour la

garantie du Minimum vital pour Chacun et pour Tous…Viens, et suis nous”, a déclaré l’un des initiateurs.

Il faut noter que ce bloc qui promet descendre sur le terrain dans les prochains jours pour une vulgarisation de son idéologie, compte déjà en son sein, sept mouvements politiques. On pourrait donc être tenté de dire qu’il s’agit d’un bébé né avec des dents.