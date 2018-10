Bénin – agrément des universités privées: Alain Capo Chichi clarifie la situation de son institut

Selon les explications de Dr Alain Capo Chichi l’Institut Cerco n’est en réalité pas assujetti au régime d’agrément des établissements privés d’enseignement supérieur. Il est plutôt soumis au régime d’homologation conformément aux articles 55 et 73 du Décret 2008-818 fixant les conditions générales de création et les régimes de fonctionnement des établissements privés de l’Enseignement Supérieur.

L’Institut CERCO tient à rassurer les étudiants et parents d’étudiants, qu’en application des dispositions des articles 55 et 73 du Décret 2008-818 fixant les conditions générales de création et les régimes de fonctionnement des établissements privés de l’Enseignement Supérieur, notre Institut en raison de ses diplômes homologués par le CAMES depuis 2007 et renouvelés en 2016 (validité jusqu’en 2021), n’est pas assujetti au régime d’agrément des établissements privés mais plutôt au régime d’homologation. En effet, ce Décret énonce en ses articles 55 et 73:

Article 55 : « Les établissements privés d’Enseignement Supérieur peuvent fonctionner sous l’un trois (03) régimes suivants : l’ouverture, l’agrément et l’homologation».

Article 73: « Les établissements privés d’Enseignement Supérieur qui, à la date de signature du présent décret, délivrent des diplômes reconnus par le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES), sont assujettis à la constitution du dossier d’homologation pour régularisation»

Dr Alain Capo Chichi