Bénin – Affaire 18 kg de cocaïne: la thérapie de David Coffi Aza pour finir avec ce dossier

Le dossier des 18 Kg de cocaïne pure ressuscité par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) avec la condamnation du président du patronat à 20 ans de prison n’est pas de nature à favoriser la réalisation des projets contenus dans le PAG. David Coffi Aza donne sa thérapie pour sortir de cette crise qui plombe l’évolution du pays.

Le développement du Bénin doit être le leitmotiv de la gouvernance du Bénin et la guéguerre politique entre le président Patrie Talon et son allié politique de l’entre deux tours, le président Sébastien Ajavon, n’est pas de nature à permettre la concrétisation des promesses faites par le président Talon aux électeurs. C’est du moins ce que pense le prêtre du Fâ et promoteur culturel David Coffi Aza.

Invité le Dimanche 21 Octobre 2018 sur l’émission sociopolitique “Carte sur Table ” de la radio “OCEAN FM”, le professeur David Coffi Aza n’est pas content de l’allure prise par la brouille entre le président Patrie Talon et son allié politique Sébastien Germain Ajavon. A le croire, cette situation avec la condamnation prononcée par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme n’est pas de nature selon le prêtre du fâ à favoriser la cohésion nationale et par ricochet à permettre la réalisation du PAG dans un environnement apaisé. Aussi, invite t-il à une résolution définitive du différend qui divise les deux hommes.

“…À l’heure où nous sommes, le Président Talon doit tout faire pour que cette affaire finisse pour de bon.” préconise t-il.

Mais pour que ce dossier soit définitivement classé, le professeur David Coffi Aza à sa formule. Pour lui, le problème ne peut plus être résolu par voie judiciaire. D’où il pense que, le président de la république doit user de l’article 60 de la constitution de 1990 pour gracier son allié politique. “...Il faut enclencher une procédure qui doit aboutir à une grâce présidentielle. Cela, lui (le président de la République-ndlr) permettra de se tourner après et uniquement vers les problèmes des populations.” conclut-il comme pour dire que ce dossier l’éloigne de son peuple qui attend toujours la réalisation des projets prévus dans le programme d’action du gouvernement.