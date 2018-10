Barcelone – Real Madrid: les compositions probables des deux équipes

À l’occasion de la 10e journée du championnat d’Espagne se tiendra en effet le premier choc Barça – Real Madrid. Rendez-vous à 16h15 pour les intéressés. La rencontre s’annonce prometteuse, et ce, malgré l’absence de Lionel Messi d’un côté, toujours blessé au bras, et de Cristiano Ronaldo de l’autre côté, ce dernier ayant fait ses valises pour la Juventus l’été dernier. Une première depuis 2007 selon footmercato.net.

Les nombreux téléspectateurs de l’affiche la plus mondialisée du football seront peut-être orphelins des deux superstars mais d’autres pourraient en profiter. « Les joueurs vont être confrontés à une sorte de délivrance, pronostique le Franco-Argentin Omar Da Fonseca , Consultant pour BeIN Sports de la Liga sur Lemonde, avant de s’expliquer : lorsqu’il y a Messi et Ronaldo, beaucoup sont obnubilés. Il faut leur donner le ballon. Là, le poids du match va être mieux réparti. C’est l’occasion par exemple pour Coutinho ou Dembélé de montrer qu’ils peuvent jouer au Barça. Benzema peut vivre aussi un moment clé, justifier qu’il peut faire sans Ronaldo… »

Avec franchise, le consultant reconnaît que cet affrontement presque homérique doit aussi beaucoup aux médias : « On avait tendance à en faire des tonnes sur ces deux-là. On parlait rarement des duels Ramos-Piqué… Je pense que l’enjeu de la rencontre va rester avec son lot de débats passionnels avant, pendant et après. »

Si Messi aura l’occasion de jouer d’autres clasicos, le départ de Ronaldo peut-il lui être néfaste ? La Pulga est-elle orpheline de son meilleur ennemi ? « Il est évident que cette rivalité entre les deux hommes, la grandeur de leur affrontement pendant dix ans, a généré un intérêt et une passion incroyable. Avoir ces deux joueurs, au même moment, dans les deux meilleurs clubs au monde, c’était une chance et un privilège pour le football espagnol et le foot en général, confie-t-il. Individuellement, je ne pense pas qu’ils ressentent l’absence de l’autre. Ils ont une telle volonté d’être le meilleur qu’ils vont poursuivre cet objectif chacun de leur côté. »

Les compositions probables des deux équipes

FC BARCELONE : Ter Stegen – Sergi Roberto (ou Semedo), Piqué, Lenglet, Alba – Rakitic, Busquets, Arthur – Rafinha (ou Sergi Roberto), Luis Suarez, Coutinho.

REAL MADRID : Courtois – Nacho, Varane, Ramos, Marcelo – Modric, Casemiro, Kroos – Isco – Benzema, Bale.