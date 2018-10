Avant d’être tué, XXXTentacion a avoué tous ses crimes dans un enregistrement secret

Quelques mois après la mort par balles du jeune rappeur à Miami, le site Pitchfork a publié ce 23 octobre, des extraits d’un enregistrement audio troublant datant de 2016. Dans cette bande jusqu’alors gardée secrète, XXXTentacion confesse de nombreux crimes pour lesquels il devait être jugé avant d’être assassiné. Des crimes qu’il a nié avoir commis jusqu’à son décès, le 18 juin dernier. On y entend le jeune homme de 20 ans avouer avoir frappé sa petite amie, et poignardé pas moins de huit personnes.

“Je pensais trouver le bonheur, ce qui était une erreur. Elle a échoué à chaque fois jusqu’à aujourd’hui. Jusqu’à ce que je commence à la foutre en l’air”, explique le rappeur à propos d’une ex-petite amie, enceinte au moment des faits, pendant une discussion avec des connaissances lors de son arrestation, le 8 octobre 2016. “J’ai commencé à la défoncer parce qu’elle avait fait une erreur. Et à partir de là, un cycle s’est enclenché. Maintenant elle a peur. Cette fille a peur pour sa vie. Et elle a raison.” Plus tôt dans l’enregistrement, il lâche : “Je tuerai cette salope si elle joue avec moi.”

«Tu as déjà vu quelqu’un se faire couper la langue?»

Des propos qui font froid dans le dos, et qui témoignent de l’instabilité mentale du jeune homme. Pour rappel, il était inculpé pour “coups et blessures sur femme enceinte, violence domestique par strangulation, séquestration et subornation de témoin”, d’après la déposition de la plaignante, enregistrée en janvier 2017.

Un peu plus loin dans cette bande longue de 27 minutes récupérée du bureau du procureur du comté de Miami-Dade, XXXTentacion évoque des attaques au couteau dont il s’est rendu coupable : “Je me retrouve dans le New York Times pour avoir planté… Combien de personnes est-ce qu’ils disent aux infos ? Trois personnes ? C’était huit en fait !”. Au cours de la même discussion, il confesse également s’en être pris à son ancien manager de la même manière.

Des agissements que le principal intéressé explique par son difficile passé : “T’as déjà vu quelqu’un se faire couper la langue ? T’as déjà vu quelqu’un se faire violer ? T’as déjà vu quelqu’un essayer de tuer ta mère devant tes yeux ? Chaque nuit, tu vas te coucher et tu te souviens de ce que tu as vu, de ce que tu as ressenti, de ce sentiment horrible qui prend l’âme. Personne ne peut te réconforter. C’est un truc avec lequel tu dois vivre.”