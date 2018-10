Attaque antisémite la plus meurtrière de l’histoire: drapeaux américains en berne, (Donald Trump)

Ce samedi 27 octobre aura été un jour funeste pour la communauté juive américaine. Un tireur dénommé Robert Bowers, âgé de 46 ans, a fait feu dans une synagogue de la ville de Pittsburgh, en Pennsylvanie (Etats-Unis). L’attaque a fait au moins onze morts, selon Wendell Hissrich, le directeur de la sécurité publique de Pittsburgh.

Six blessés sont également à déplorer, dont quatre officiers de police. Deux d’entre eux sont dans un état critique. Quelques heures après l’attaque, la Ligue anti-diffamation (Anti Defamation League), une association de soutien aux Juifs et de lutte contre les discriminations, a annoncé qu’il s’agissait de l’attaque antisémite la plus meurtrière de l’histoire des Etats-Unis.

This is likely the deadliest attack against the Jewish community in US history. We're working with law enforcement to support their investigation & call on this #antiSemitic attack to be investigated as a #hate crime. — ADL (@ADL_National) October 27, 2018

Dans un communiqué, l’ADL a ainsi relaté les principales attaques antisémites de ces 25 dernières années. Entre 1994 et 2014, de nombreux actes visant la communauté juive américaine sont survenus, mais aucun ne fut plus meurtrier que celui perpétré à Pittsburgh ce samedi 27 octobre 2018. Ainsi, en 1994, un suprématiste blanc avait ouvert le feu à dix reprises à Eugene, dans l’Oregon, à l’intérieur du Temple Beth Israel, sans faire la moindre victime.

Le président des États-Unis Donald Trump a ordonné de son côté que les drapeaux américains soient mis en berne à la suite de l’attaque antisémite.

Tous les drapeaux à la Maison-Blanche, sur les bâtiments publics, dans les camps militaires, dans les bases navales et sur les navires de guerre seront en berne jusqu’au 31 octobre en signe de «respect solennel» pour les victimes, selon les ordres du président Trump.

Robert Bowers, ainsi identifié par les autorités locales, a fait irruption dans la synagogue Tree of Life (Arbre de vie) autour de 10H00. «Tous les juifs doivent mourir», a-t-il crié, selon des médias, alors qu’il ouvrait le feu lors d’une cérémonie célébrant la naissance d’un enfant.

«Le service était en cours quand on a entendu un bruit lourd dans l’entrée», a raconté un membre de la congrégation, Stephen Weiss, au journal Tribune review. «J’ai reconnu le bruit d’une arme à feu», a ajouté ce fidèle de 60 ans, qui s’est immédiatement enfui.

«Il ne doit y avoir aucune tolérance pour l’antisémitisme ou pour n’importe quelle forme de haine religieuse», a réagi le président Donald Trump, qui a annoncé qu’il se rendrait prochainement à Pittsburgh.

…This evil Anti-Semitic attack is an assault on humanity. It will take all of us working together to extract the poison of Anti-Semitism from our world. We must unite to conquer hate. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2018

As you know, earlier today there was a horrific shooting targeting and killing Jewish Americans at the Tree of Life Synagogue in Pittsburgh, Pennsylvania. The shooter is in custody, and federal authorities have been dispatched to support state and local police… pic.twitter.com/WqO7GfPyMT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2018

Lors d’un meeting à Indianapolis, Donald Trump a invité le rabbin Benjamin Sendrowsur scène afin de prier pour les victimes de Pittsburgh.