Angleterre: la reine Elizabeth II pourrait s’écarter et laisser sa place de son vivant

Selon une nouvelle biographie royale écrite par le spécialiste de la couronne Robert Jobson et rapporté par Le Figaro, la reine d’Angleterre pourrait laisser sa place à son fils le prince Charles dans trois ans.

C’est le règne le plus long de la couronne britannique. Lorsqu’elle accède au trône en 1952, à l’âge de 25 ans seulement, Elizabeth II promet qu’elle servira la couronne et son pays pour le restant de sa vie. Alors qu’elle n’est qu’une princesse, elle déclare lors d’un discours en 1947 que toute sa vie, qu’elle «soit longue ou courte, sera dédiée au service» du peuple britannique.

Une passation de pouvoir de son vivant

Mais à en croire le journaliste Robert Jobson, qui a suivi pendant plus d’un an les pérégrinations du prince Charles, la reine des sept États indépendants du Commonwealth pourrait abdiquer lorsqu’elle aura 95 ans et laisser ainsi sa place à son fils le prince Charles, héritier du trône depuis plus de soixante ans, ce qui constitue un record absolu.

À en croire le Daily Mail, l’auteur du livre s’était déjà confié à ce propos l’année dernière. «Je crois comprendre que la reine a énormément réfléchi à ce sujet et pense que, si elle est encore en vie à l’âge de 95 ans, elle envisagera de passer les rênes à Charles». «Sa majesté a tout à fait conscience de son âge et veut être certaine, qu’au moment venu, la passation de pouvoir soit harmonieuse et sereine», a-t-il encore expliqué.