Afrique – Bonne gouvernance: le Bénin classé 13ème selon l’Indice Mo Ibrahim

La fondation Mo Ibrahim a rendu public ce lundi 29 octobre 2018, le rapport du classement 2018 des pays africain en matière de gouvernance. Alors que l’île Maurice forme le trio du top 3, on retrouve le Bénin à la 13ème place, un pas en avant comparativement à l’année dernière.

Sur les 54 pays suivis par la Fondation Mo Ibrahim en matière de bonne gouvernance en Afrique, le Bénin occupe la 13ème place, avec une moyenne de 58,7/100. Par ce classement, la Fondation Mo Ibrahim reconnait les mérites du Bénin en terme de bonne gouvernance. Ceci traduit d’ailleurs une avancée non négligeable, lorsqu’on sait que l’année dernière, le Bénin se retrouvait à la 14ème place.

http://afrique.le360.ma/autres-pays/politique/2018/10/30/23641-bonne-gouvernance-indice-mo-ibrahim-voici-le-classement-integral-2018-23641

Il faut noter que le Bénin a réalisé ses plus belles performances dans la catégorie « Participation et Droits Humains (71.5) » et dans la sous catégorie « Sécurité nationale (87.8) ». De part sa position, le Bénin s’est placé devant plusieurs autres pays, notamment le Maroc (15è), le Burkina Faso (16è), la Côte – d’Ivoire (22è), le Niger (24è), le Togo (30è) et le Nigéria (33è).

Pour rappel, l’Indice Mo Ibrahim de la bonne gouvernance en Afrique (IIGA) permet de mesurer et d’évaluer annuellement la qualité de la gouvernance pour chaque pays africain. Cette évaluation prend en compte quatre (04) composantes à savoir : Sécurité et État de droit, Participation et Droits Humains, Développement Économique Durable et Développement humain.

L’ indice Mo Ibrahim a été créé en 2007 par Mohamed Ibrahim, né en 1946, milliardaire anglo-soudanais et entrepreneur dans le domaine des télécommunications.