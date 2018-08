Zimbabwe : l’opposition conteste le résultat des élections devant les tribunaux

La coalition d’opposition zimbabwéenne a déposé un recours en justice contre les résultats de la récente élection du pays, ce qui retarde l’investiture d’Emmerson Mnangagwa à la présidence du Zimbabwe.

L’alliance du MDC a déposé ses documents auprès de la Cour constitutionnelle du Zimbabwe vendredi, alléguant que le résultat du vote du 30 juillet avait été truqué en faveur du président sortant Mnangagwa, chef du parti au pouvoir, le ZANU-PF. » Notre équipe juridique a déposé nos documents judiciaires avec succès. Nous avons une bonne cause !! » Le dirigeant du MDC, Nelson Chamisa, a déclaré sur Twitter.

Les avocats du parti sont arrivés au tribunal de la capitale, Harare, avec des boîtes en plastique remplies de documents. « Nous allons nous reposer quand ce pays sera libéré » , a déclaré à la presse Jameson Timba, agent électoral en chef du MDC.

La commission électorale du Zimbabwe a déclaré que Mnangagwa avait remporté les élections, le premier sans son président Robert Mugabe , recueillant 50,8% des voix contre 44,3% pour Chamisa. Chamisa a prétendu avoir remporté 56% des votes et qualifié l’élection de « frauduleuse, illégale et illégitime ». « L’alliance du MDC indique que certaines des preuves dont ils disposent montrent des formes qui ont été falsifiées, des chiffres changés ici et là – et ils vont le présenter devant les tribunaux », a déclaré Haru Mutasa, journaliste à Harare.

Les juges ont 14 jours pour se prononcer sur l’affaire, retardant ainsi l’inauguration de Mnangagwa prévue pour dimanche. « Si [les juges] pensent que les preuves sont faibles, ils pourraient rejeter l’affaire assez rapidement. Ils pourraient aussi simplement dire qu’ils ont besoin de temps pour examiner les preuves, ce qui pourrait prendre quelques jours », a déclaré Mutasa.

« Un terrain de jeu non égal »

Mnangagwa, qui a succédé à une intervention militaire en novembre 2017, avait promis que les premières élections, une fois que la règle de 37 ans de Mugabe serait conclue, serait libre et équitable. Les observateurs de l’UE ont déclaré que le candidat de la ZANU-PF avait bénéficié de « règles du jeu équitables » et d’une certaine intimidation des électeurs, bien que les observateurs internationaux aient largement loué le déroulement des élections.

Le 1er août, des affrontements ont éclaté entre les forces de sécurité et les partisans de l’opposition. Six personnes sont mortes après que des soldats aient ouvert le feu sur les manifestants dans une réponse que l’alliance de l’opposition a qualifiée de « disproportionnée et injustifiée ». Jeudi, l’opposition Tendai Biti a été arrêté par la police zimbabwéenne après que les autorités zambiennes ont rejeté sa demande d’asile. La police était à la recherche de Biti et de huit autres leaders de l’opposition pour avoir prétendument fomenté des actes de violence après les élections nationales contestées.