USA – Scandale sexuel dans l’Église catholique : le Vatican dans la « honte et le chagrin »

Le Vatican a exprimé jeudi 16 août une « honte et un chagrin » à propos des révélations du grand jury de Pennsylvanie sur le clergé qui a violé et agressé des enfants dans six diocèses de cet Etat. Le Vatican a aussi exprimé la volonté du Pape François de tout faire pour éradiquer « cette horreur tragique ».

Le porte-parole du Vatican, Greg Burke, à assurer aux victimes que le pape était de leur côté. Le pape François lui-même n’a pas été cité dans la déclaration, et il n’a pas été question aux États-Unis, parmi certains catholiques, de la démission du cardinal Donald Wuerl, archevêque de Washington. Le rapport du grand jury rendu public cette semaine a accusé le cardinal d’aider à protéger certains prêtres agresseurs alors qu’il était évêque de la ville de Pittsburgh en Pennsylvanie. Wuerl a défendu ses actions à Pittsburgh tout en s’excusant des dommages infligés aux victimes.

Burke a déclaré que les incidents d’abus documentés dans le rapport étaient « des trahisons de confiance qui ont privé les survivants de leur dignité et de leur foi ». « L’église doit tirer des leçons de son passé, et il doit y avoir une responsabilité à la fois pour les agresseurs et pour ceux qui ont permis que des abus se produisent », a-t-il déclaré.

Les victimes et leurs défenseurs depuis des décennies ont déploré que des ecclésiastiques catholiques de premier plan aient à plusieurs reprises mis la réputation de l’église au-dessus de leurs obligations de protéger les enfants des préjudices commis par les pédophiles. Signe que le pape François veut mettre fin à cette mentalité omniprésente parmi les évêques et les cardinaux, il a récemment accepté la démission du cardinal et ancien archevêque de Washington, Theodore McCarrick, accusé d’inconduite sexuelle. Les démissions des cardinaux sont extrêmement rares, et le cas McCarrick était la première fois qu’un prélat perdait le rang de cardinal dans un scandale d’agression sexuelle.

Le porte-parole du Vatican a déclaré que François « comprend bien à quel point ces crimes peuvent ébranler la foi et l’esprit des croyants et réitère l’appel à faire tous les efforts pour créer un environnement sûr pour les mineurs et les adultes vulnérables dans l’église et dans toute la société ».

Le rapport du grand jury documentait comment les prêtres pédophiles étaient souvent protégés par la hiérarchie de l’église ou déplacés vers d’autres affectations sans que les fidèles ne soient informés de l’histoire de la prédation sexuelle des prêtres. Le rapport longtemps attendu du grand jury était rempli d’exemples frappants d’abus horribles. Dans un exemple, une jeune fille a été violée par un prêtre qui lui a rendu visite alors qu’elle se trouvait à l’hôpital après une opération chirurgicale visant à retirer ses amygdales. Dans un autre cas, un prêtre a ligoté une victime avec une corde dans une cabine de confession et, lorsque la victime a refusé de faire l’amour, le prêtre l’a agressé avec un crucifix.

Parlant de François, Burke a déclaré: « Ceux qui ont souffert sont sa priorité, et l’église veut les écouter pour éradiquer cette horreur tragique qui détruit la vie des innocents. »

Avant même la publication du rapport, une série de scandales au cours des dernières décennies impliquant des prêtres pédophiles et des tentatives systématiques de pasteurs et d’évêques pour dissimuler les abus en transportant des délinquants dans de nouvelles paroisses avait ébranlé la foi de nombreux catholiques aux États-Unis. Des abus et une détermination similaires de protection des auteurs d’abus avaient également terni la réputation de l’Église catholique dans de nombreux autres pays. Le pape François a récemment effectué un revirement sur la manière dont le Vatican considérait les accusations portées par les victimes au Chili. Après avoir mis en doute les témoignages des victimes lors de sa visite au Chili au début de cette année, François leur a présenté ses excuses, accueilli les victimes au Vatican et accepté par la suite la démission de certains évêques du pays, qui ont proposé de démissionner.

Jeudi, la Conférence des évêques catholiques des États-Unis a invité le Vatican à jouer un rôle clé dans l’enquête sur le scandale impliquant McCarrick, qui aurait commis une inconduite sexuelle avec des mineurs et des séminaristes adultes. Le président de la conférence, le cardinal Daniel DiNardo de Galveston-Houston, a déclaré qu’il se rendrait à Rome pour demander au Vatican de mener une enquête de haut niveau connue sous le nom de « visite apostolique » pour traiter le cas de McCarrick.