USA – Scandale dans l’église catholique : des prêtres violent plus de 1 000 enfants

Un prêtre a violé une fillette de 7 ans alors qu’il lui rendait visite à l’hôpital après avoir retiré ses amygdales. Un autre prêtre a forcé un garçon de 9 ans à avoir des relations sexuelles orales, puis a rincer la bouche du garçon avec de l’eau bénite. Un garçon a été contraint de faire des aveux au prêtre qui l’a agressé sexuellement.

Ces enfants sont parmi les victimes d’environ 300 prêtres catholiques de Pennsylvanie qui ont molesté plus de 1 000 enfants – et peut-être beaucoup plus – depuis les années 40, selon un rapport du jury rendu public mardi. C’est maintenant l’archevêque de Washington DC, qui a systématiquement couvert les plaintes. Le «nombre réel» d’enfants maltraités et de prêtres abusifs pourrait être plus élevé puisque des archives secrètes de l’Eglise ont été perdues et que certaines victimes ne se sont jamais manifestées, a déclaré le grand jury.

Bien que le grand jury ait déclaré que les diocèses avaient mis en place des processus internes et semblait renvoyer les plaintes aux forces de l’ordre plus rapidement, il a laissé entendre que des changements importants faisaient défaut. « Malgré une réforme institutionnelle, les dirigeants de l’église ont largement échappé à la responsabilité publique », a écrit le grand jury dans un rapport d’environ 900 pages. « Les prêtres violaient les petits garçons et les filles, et les hommes de Dieu qui en étaient responsables non seulement n’ont rien fait; ils ont tout caché. «

Les plus hauts responsables de l’église ont été protégés pour la plupart et beaucoup, y compris certains nommés dans le rapport, ont été promus, a déclaré le grand jury, concluant que « il est trop tôt pour fermer le livre sur le scandale sexuel de l’Église catholique ». Dans presque tous les cas, les procureurs ont constaté que le délai de prescription était écoulé, ce qui signifie que les accusations criminelles ne peuvent être déposées. Plus de 100 prêtres sont morts. Beaucoup d’autres sont à la retraite ou ont été renvoyés de la prêtrise ou mis en congé. Les autorités ont accusé deux personnes, dont un prêtre qui a depuis plaidé coupable.

Enquête en cours

L’enquête sur six des huit diocèses de Pennsylvanie – Allentown, Erie, Greensburg, Harrisburg, Pittsburgh et Scranton – est l’enquête la plus approfondie sur les abus commis par des membres du clergé catholique, selon les défenseurs des droits des victimes. Les diocèses représentent environ 1,7 million de catholiques. Selon l’organisation de recherche et de plaidoyer basée au Massachusetts, BishopAccountability.org, un procureur ou un grand jury d’un diocèse ou d’un archidiocèse catholique des États-Unis n’a mené que neuf enquêtes. L’archidiocèse de Philadelphie et le diocèse de Johnstown-Altoona n’ont pas été inclus dans l’enquête car ils ont fait l’objet de trois précédentes enquêtes cinglantes.

Le grand jury a entendu des dizaines de témoins et a examiné plus d’un demi-million de pages de documents diocésains internes, notamment des rapports d’évêques adressés à des responsables du Vatican révélant les détails de prêtres abusifs qu’ils n’avaient pas rendus publics. Le grand jury a conclu qu’une succession d’évêques catholiques et d’autres dirigeants diocésains ont tenté de protéger l’Église contre la mauvaise publicité et la responsabilité financière. Ils ont omis de signaler les membres du clergé accusés à la police, ont utilisé des accords de confidentialité pour faire taire les victimes et ont envoyé des prêtres abusifs aux soi-disant « centres de traitement » qui ont « blanchi » les prêtres et permis à des centaines de délinquants de retourner au ministère. Le complot de silence s’étend au-delà des motifs de l’église: la police ou les procureurs n’enquêtaient parfois pas sur les allégations par déférence envers les responsables de l’église ou rejetaient les plaintes comme étant en dehors du délai de prescription.

Les dirigeants du diocèse ont réagi mardi en exprimant leur chagrin pour les victimes, soulignant comment ils avaient changé et dévoilant, pour la première fois, une liste de prêtres accusés d’une sorte d’inconduite sexuelle. James VanSickle, de Pittsburgh, qui a témoigné avoir été agressé sexuellement en 1981 par un prêtre du diocèse d’Erié, a qualifié la publication du rapport de « grande victoire pour faire entendre notre voix et raconter nos histoires ».

« Une chose que cela va faire est de faire pression sur les procureurs ailleurs pour qu’ils examinent ce qui se passe dans leur coin de pays »

Le rapport fait toujours l’objet d’une bataille juridique, avec des expurgations protégeant les identités de certains membres du clergé, anciens et actuels, cités dans le rapport, tandis que la Cour suprême étaye leurs arguments selon lesquels leurs accusations injustifiées contre leurs droits constitutionnels. On s’attend également à ce qu’elle déclenche une autre lutte des défenseurs des droits des victimes pour obtenir des changements dans la législation de l’État auxquels les législateurs ont résisté. Ses conclusions ont fait écho à de nombreuses enquêtes antérieures dans l’église à travers le pays, décrivant les abus sexuels généralisés et la dissimulation par les responsables de l’église. Les évêques américains ont reconnu que plus de 17 000 personnes à travers le pays ont rapporté avoir été agressées par des prêtres et d’autres personnes dans l’église.

Le rapport intervient à un moment de nouveau scandale au plus haut niveau de l’Église catholique américaine. Le mois dernier, le pape François a dépouillé le cardinal Theodore McCarrick, âgé de 88 ans, de son titre, alors que McCarrick aurait pendant des années abusé sexuellement de garçons et commis une inconduite sexuelle avec des séminaristes adultes. L’un des hauts responsables de l’église américaine nommée dans le rapport du grand jury est le cardinal Donald Wuerl, qui dirige l’archidiocèse de Washington, car il aurait aidé à protéger les prêtres abusifs lorsqu’il était évêque de Pittsburgh.

Wuerl, qui était évêque du diocèse de Pittsburgh de 1988 à 2006, a contesté ces allégations. Terry McKiernan de BishopAccountability.org a déclaré que le rapport avait fait un bon travail en soulignant les deux crimes des scandales liés aux abus sexuels dans les églises: l’abus d’un enfant et la dissimulation par des responsables de l’église qui permettent la poursuite des abus. « Une chose que cela va faire est de faire pression sur les procureurs ailleurs pour qu’ils examinent ce qui se passe dans leur coin de pays », a déclaré M. McKiernan.