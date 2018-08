USA – Révélations chocs de Omarosa Manigault sur le couple Trump: «Melania veut le divorce »

Selon, Omarosa Manigault Newman, ancienne star de l’émission de Donald Trump « The Apprentice » et ancienne directrice de la communication de l’Office of Public Liaison à la Maison-Blanche sous l’administration Trump, a affirmé que Melania Trump n’attendait qu’une chose : le divorce.

L’ancienne consultante politique récemment licenciée, Omarosa Newman, a affirmé que Melania Trump attendait la fin du mandat de son mari pour demander le divorce, selon The Sun. Dans son récent livre explosif, l’ancienne star de télé, a également prétendu que les choix de Melania dans le domaine vestimentaire étaient subtils et qu’ils étaient pris dans un seul but : « punir » son mari. « Le style vestimentaire de Melania n’est jamais accidentel », a-t-elle affirmé au Daily Mail.

On se souvient en effet de la controversée veste Zara que portait la première dame, sur laquelle on pouvait lire « Je m’en fiche complètement, et vous ? », alors qu’elle se rendait à la frontière mexicaine pour visiter un centre de détention pour enfants. Omarosa a également mis en lumière la tenue que portait la femme du président devant le Congrès américain alors que son mari tenait un discours, le 30 janvier dernier, peu avant que le scandale de sa liaison avec une actrice de film X n’éclate. En blanc, Melania Trump a rappelé la tenue que portait Hillary Clinton le jour de son investiture en tant que candidate démocrate à la présidentielle de 2016.