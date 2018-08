USA – Maison blanche : que se passe-t-il entre Donald Trump et sa femme Melania ?

Les goûts de Melania et Donald Trump n’étant plus les mêmes, le Président américain se serait débarrassé d’une partie du mobilier que son épouse avait choisi pour aménager la Maison-Blanche et l’aurait remplacé par des meubles qui lui plaisent davantage.

A la Maison-Blanche, le Président Donald Trump a fait remplacer les meubles choisis par sa femme Melania avant qu’elle ne déménage de New York à Washington, annonce le journal The New York Times. Selon ce dernier, la troisième femme de Donald Trump, qui s’intéresse au design, avait sélectionné son mobilier alors qu’elle habitait encore la tour Trump à New York. Mais les goûts des époux ne coïncident pas et le leader américain a décidé de faire remplacer une partie de ces meubles par ceux qui lui plaisent davantage.

Toutefois, cette information a été démentie par la porte-parole de Melania Trump, Stephanie Grisham, qui a déclaré que la Première dame avait pris part au choix du nouvel intérieur. «Ils ont choisi le mobilier ensemble», a indiqué la porte-parole.

Une source du journal estime que cela confirme l’existence de désaccords dans la famille du Président. Ainsi, il a été annoncé récemment que Donald Trump n’approuvait pas une initiative de son épouse visant à soutenir le programme Be Best destiné à encourager les enfants à se créer des relations positives sur les réseaux sociaux. Melania Trump, aujourd’hui âgée de 46 ans, est mariée à Donald depuis 2005.