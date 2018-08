USA – Def Con : 11 ans seulement et il pirate le site Web des élections en Floride en 10 minutes

A seulement 11 ans, un jeune garçon américain s’est fait le plaisir de pirater une réplique du site Web des élections en Floride. Et comme si cela ne suffisait pas, il a pu modifier les résultats du vote en moins de 10 minutes.

Chaque année, à Las Vegas aux USA, est organisé la plus grande convention de pirates informatique au monde, le Def Con. Au cours des démonstrations lors de cette conférence de hackers, un garçon, Emmet Brewer, d’à peine 11 ans, a pris moins de 10 minutes pour pirater une copie du site électoral de l’État de Floride. Selon le site El Periodico, le jeune hacker a pu contourner sans aucune difficulté les par feux du site et modifier les résultats du vote en Floride. 35 autres participants à la conférence, âgés de 6 à 17 ans, ont également réussi à pirater le site en modifiant le nom du gagnant et le nombre de votes, rapporte APR.

L’objectif était de tester la solidité de l’infrastructure américaine et d’identifier les vulnérabilités potentielles dans le système. Les organisateurs ont cependant signalé qu’il serait beaucoup plus difficile de pirater le système électoral réel parce qu’il utilisait des réseaux et bases de données personnalisées uniques ainsi que des protocoles de sécurité nouveaux.