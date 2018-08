Une pose de Cristiano Ronaldo et sa famille atteint le million de j’aime en 10 mn

Cristiano Ronaldo, « Roi » des réseaux sociaux a encore faire parler de lui ce dimanche dans la presse italienne. Une pose du CR7 avec Georgina et ses enfants aux couleurs de la Juventus de Turin est likée comme on lape du miel. Elle a atteint en 10 minutes un (1) million de « j’aime », précise la Gazzetta dello Sport.

La photo qui serait prise à partir de sa villa à Turin a reçu l’onction des fans. La fréquence et les interactions créées par ses postes prouvent qu’il est le « Roi » des réseaux sociaux, parlant de footballeurs. Cette photo ci-dessous publiée sur Instagram où on voit Ronaldo, Georgina sa compagne et ses quatre fils, en l’occurrence, Cristiano Jr, Alana Martina et Eva et Mateo (les jumeaux), en est une preuve.