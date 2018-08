Turquie : le bras de fer entre Erdogan et Trump provoque une crise financière

La Turquie est confrontée à une baisse historique de sa monnaie nationale, la livre. Elle a brutalement chuté, vendredi 10 août, perdant plus de 16 % de sa valeur face au dollar. Sa valeur a fondu de plus d’un tiers face au dollar et à l’euro depuis le début de l’année ; elle avait déjà cédé plus de 5 % face au billet vert jeudi.

Face à cette crise, le président, Recep Tayyip Erdogan, a demandé à ses concitoyens de changer leurs devises étrangères pour soutenir la monnaie nationale. « Si vous avez des dollars, des euros ou de l’or sous votre oreiller, allez dans les banques pour les échanger contre des livres turques. C’est une lutte nationale », a lancé M. Erdogan lors d’un discours à Bayburt (nord-est) retransmis à la télévision, affirmant que la Turquie « ne perdra pas la guerre économique ».

La valeur de la livre turque a fondu de près de 40% face au dollar et à l’euro depuis le début de l’année. Le président Erdogan appelle à une «lutte nationale», mais les marchés s’inquiètent de sa politique économique et des conséquences de la lutte douanière engagée avec les États-Unis.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018