Tunisie : l’ex-PM Essid, nouveau conseiller spécial du président

Le président tunisien, Béji Caïd Essebsi, a décidé, lundi 06 août, de nommer l’ancien chef du gouvernement, Habib Essid, conseiller spécial aux affaires politiques. C’est ce qui ressort d’un communiqué diffusé par la Présidence tunisienne au terme de la rencontre entre Caïd Essebsi et Essid, tenue au Palais présidentiel de Carthage.

« Le président de la République, Béji Caïd Essebsi a décidé de nommer officiellement, Habib Essid, conseiller chargé des affaires politiques », indique le communiqué sans plus de détails. Habib Essid occupait le poste de chef du gouvernement de février 2015 jusqu’en août 2016, avant de céder sa place à Youssef Chahed. En juin 2016, Caïd Essebsi avait proposé de former une union nationale, dont les priorités seront la lutte contre le terrorisme et la corruption, et la consolidation de la démocratie, auquel participeront les syndicats, en l’occurrence l’Union générale tunisienne du travail (UGTT, centrale syndicale).

A l’époque, Essid déclarait subir des pressions de parties (et de partis qu’il n’a pas mentionné) qui l’avaient obligé à démissionner de son poste (de chef du gouvernement) avant de se rendre au Parlement pour le vote de confiance, auquel il avait échoué. Outre le poste de chef du gouvernement, Essid occupait également le poste de ministre de l’Intérieur au sein du gouvernement de Caïd Essbesi (en 2011) et celui de conseiller à la sécurité nationale du gouvernement de Hamadi Jebali (2011-2013).