Transfert : l’international sénégalais Moussa Wagué pose ses valises au FC Barcelone

Moussa Wagué, l’arrière droit international sénégalais auteur d’un Mondial éblouissant a très tôt été remarqué par le staff du Barça. Le club Catalan a annoncé via son site un accord avec Kas Eupen pour la signature du plus jeune buteur africain dans l’histoire de la Coupe de la Coupe du monde (19 ans et 263 jours, devant le Ghanéen Haminu Draman qui avait 20 ans et 82 jours lorsqu’il a marqué face aux Etats-Unis en 2006, rappelle Afrik-Foot).

La récompense du travail, c’est les appels de club de haut niveau, Moussa Wagué en est un exemple. Méconnu du grand public avant le mondial, l’ancien pensionnaire de l’Académie Aspire au Sénégal s’est mis sous les feux de la rampe. Ses montées, sa puissance et sa lecture de jeu font de lui l’un des espoirs qui vont faire parler l’Afrique en Europe d’ici quelques années. Le Barça est sûrement en avance sur le temps, en s’offrant ce bijou. Une chance pour l’international sénégalais qui devrait prouver avec l’équipe B du Barça pour sûrement espérer une place dans la Dream Team.

« Le FC Barcelone et le KAS Eupen ont trouvé un accord pour le transfert du joueur Moussa Wagué, qui signera son contrat avec le club blaugrana dans les prochains jours« , a annoncé le club Blaograna via son site.

Le joueur a effectué son premier entraînement ce samedi 04 août 2018.