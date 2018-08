Transfert-Bénin : un promu offre deux ans à Marcellin Koukpo en Tunisie

Marcellin Koukpo est désormais lié au promu Hammam-Lif pour les deux saisons à venir en Tunisie (L1).

Marcellin Koukpo, « Hammamlifois jusqu’en 2020 », peut-on lire sur la page Facebook du club. On voit sur une photo le joueur en maillot vert et blanc.

Après un premier loupé au Club Africain, l’ancien attaquant d’Énergie et des Buffles du Borgou va connaître sa première expérience hors du Bénin.

Joueur technique et explosif, il a été l’une des révélations au plan local lors de ses deux dernières années. Sous les ordres de l’ancien sélectionneur, il s’est révélé à l’Afrique lors des rencontres en sélections nationales avec les Écureuils A et B (Tournoi de l’Ufoa 2017, Éliminatoires Chan 2018 et Éliminatoires Can 2019).

On souhaite bonne chance au nouveau El Hamhama, qui rejoint dans ce championnat trois autres béninois Chamseddine Chaona, Tidjani Anaane, Jacque Bessan.