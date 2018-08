Torpiller l’Afrique, puis se plaindre de «migration»

L’Europe se plaint depuis plusieurs années des migrants africains qui frappent à sa porte tous les jours. Une vague de migration de plus en plus forte vers les pays d’Europe qui pousse à croire que l’Afrique n’a plus rien à offrir à ses fils et filles. Pour le professeur Lorenzo Kamel enseignant d’histoire des espaces coloniaux à l’université de Bologne, l’Europe ne devrait pas se plaindre car elle est le principal responsable de ce qui arrive. Dans une analyse plutôt détaillée il explique comment l’Afrique est « torpillée ».

Selon lui, sur les 67 coups d’Etat dans 26 pays d’Afrique au cours des 50 dernières années, 61% ont eu lieu dans les anciennes colonies françaises. Cinquante pour cent des réserves monétaires de 14 pays africains sont encore aujourd’hui sous contrôle français: aucun d’entre eux ne contrôle sa politique macroéconomique et monétaire. La France gagne chaque année des milliards d’euros auprès de l’Afrique sous la forme de « réserves » et prête une partie du même argent à ses propriétaires aux taux du marché.

Ces quelques chiffres cachent une vérité majeure: de nombreux pays européens, la France avant tout, façonnent encore aujourd’hui la vie de millions d’Africains – dont les trois quarts vivent avec moins de deux dollars par jour – déterminant à la fois leur présent et leur avenir. Ils tirent le meilleur parti de l’Afrique tout en ignorant ou se plaignant en grande partie du reste (à noter: les musulmans représentent environ huit pour cent de la population française et pourtant, entre 40 et 70 % de la population des prisons françaises sont estimés être musulmans, principalement originaires de pays africains).

Comment l’Union européenne (UE) et de nombreux citoyens européens réagissent-ils à cette réalité? Ils ont tendance à se concentrer sur les « anneaux finaux de la chaîne » (y compris les ONG, les « points chauds », ou comment « détourner la migration irrégulière » , ce qui signifie qu’ils se concentrent sur « la crise migratoire qui sévit en Europe » sans aborder certaines des principales structures conditions derrière ces phénomènes.

« Possessions » postcoloniales

Un certain nombre d’accords signés au cours des dernières années par l’UE dans différentes régions d’Afrique ont été en grande partie au détriment des populations locales, notamment parce qu’ils ont mis à nu la faiblesse des économies d’ injuste concurrence, adopté « diviser pour régner » tactiques lors de la négociation avec les pays africains, et réduction du commerce entre les pays africains.

De plus, ces accords sont souvent signés par des pays encore fortement tributaires de puissances extérieures. Un exemple est représenté par l’accord, la couverture des biens et la coopération au développement, conclu par l’UE et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) le 24 février 2014. Presque tous les pays faisant partie à la fois de la CEDEAO et de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), comprenant le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger et le Sénégal, sont des possessions coloniales « .

La Banque centrale de chacun de ces pays africains est en effet obligée de maintenir au moins 50% (soit 65% jusqu’en 2005) de ses réserves de change dans un » compte d’opérations » contrôlé par le Trésor français. En outre, chaque banque centrale est tenue de maintenir une couverture en devises d’au moins 20% de son passif. Il convient également de mentionner qu’aujourd’hui encore – malgré les efforts déployés par la CEDEAO pour créer une nouvelle monnaie commune (ECO) pour les pays ouest-africains, les francs CFA, qui sont en réalité deux monnaies différentes garanties par le Trésor français, sont officiellement devises dans 14 pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale.

Les francs CFA, contrairement au dollar ou à l’euro, ne peuvent être convertis dans aucune autre devise. Cela signifie que tous ces pays sont exclus du marché international des changes (FOREX), le marché le plus important et le plus liquide pour les options de toute nature au monde. On pourrait affirmer que les pays qui opèrent avec ces monnaies peuvent librement quitter l’accord à tout moment. En vérité, certains des dirigeants africains, de Sylvanus Olympio au Togo à Mouammar Kadhafi en Libye, ont essayé ces dernières décennies de remplacer ces outils de contrôle monétaire et financier avec une nouvelle monnaie africaine commune. Presque tous, à l’ exception peut-être du président malien Modibo Keïta (1915-1977), ont été tués ou renversés au moment même où leurs tentatives étaient sur le point de réussir.

S’attaquer aux intérêts structurels

Pendant de nombreux siècles, l’Europe a contribué à la migration intercontinentale plus que tout autre continent. En revanche, les migrants d’autres continents choisissent rarement l’Europe comme destination. Beaucoup de choses ont changé au cours du XXe siècle et pourtant, toujours en 1990, les migrants d’Afrique de l’Ouest, où proviennent la plupart des vagues migratoires actuelles vers l’Europe, ne représentaient que 0,005% de la croissance démographique annuelle en Europe.

La recrudescence de la migration nette en provenance d’Afrique à partir de la fin des années 1990, et plus particulièrement la reprise du trafic migratoire du Sahara occidental vers l’Afrique du Nord, est le résultat d’une « tempête parfaite » sans précédent, à savoir l’exploitation jamais organisée de l’Afrique – principalement aux mains des pays et entreprises européens, avec la connivence de dirigeants locaux corrompus – la déstabilisation croissante de toute la région (à laquelle les armes européennes contribuent également beaucoup) et les défis historiques posés par la combinaison des changements climatiques et croissance démographique ( selon les Nations Unies, plus de la moitié de la croissance de la population mondiale entre 2015 et 2050 devrait avoir lieu en Afrique).

Au lieu de relever ces défis historiques et de reconnaître que 87% des réfugiés mondiaux sont hébergés dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, un certain nombre de politiciens européens et des millions de citoyens moyens ont choisi la voie la plus simple contre « l’immigration de masse », ou, plus précisément, citant le ministre italien de l’intérieur Matteo Salvini, « une Ligue des ligues de l’ Europe, réunissant tous les mouvements libres et souverains qui veulent défendre leur peuple et leurs frontières ».

« L’Europe », en vérité, ne se défend pas, mais « attaque ». Il le fait d’une manière plus sophistiquée que par le passé, tout en ne recevant que des « effets secondaires » limités. En ce sens, les préoccupations concernant les « migrations » ne peuvent que générer des résultats positifs pour les pays européens et les citoyens: à moyen terme, ils seront obligés de reconsidérer leurs attitudes et leurs politiques. Et ce processus commence par une sensibilisation accrue à ces questions.

En effet, se plaindre de «migrants», à l’instar des ONG ou du coût «financier» de la «crise migratoire» pour les pays européens, est un raccourci auto-rassurant qui parle aux millions de citoyens européens désillusionnés. Interroger et aborder les intérêts structurels des hommes d’affaires (principalement) européens, des entreprises et des gouvernements, comme le font les Africains à travers des initiatives comme «les fuites en Afrique de l’Ouest» serait plus risqué: c’est pourquoi cela ne se produira pas facilement.

Agence locale d’accueil

L’enquête «Fuites en Afrique de l’Ouest», publiée par le Consortium international des journalistes d’enquête (ICIJ) le 22 mai dernier, a confirmé que les citoyens africains eux-mêmes apporteraient un réel changement. La fin de l’exploitation de leur pays passe, en effet, principalement par leurs efforts structurés et organisés. Grâce à l’analyse de 27,5 millions de documents divulgués, les « fuites en Afrique de l’Ouest» ont montré comment des responsables gouvernementaux, des marchands d’armes et des entreprises ont détourné des millions de dollars des États les plus pauvres d’Afrique de l’Ouest. Ce dernier est, dans une large mesure, lié aux entreprises et aux hommes d’affaires européens et américains.

Le résultat de l’enquête, la plus grande collaboration de journalistes d’Afrique de l’Ouest, est particulièrement significatif si l’on considère que la région (Afrique de l’Ouest) représente plus du tiers des quelque 50 milliards de dollars qui quittent l’Afrique chaque année illégalement.

Les opinions exprimées dans cet article sont propres à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale de Beninvebtv.