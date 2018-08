Togo – Céni : un nouveau pas vers l’organisation des élections le 20 Décembre malgré les protestations

Au Togo, la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) poursuit son chemin pour l’organisation des prochaines élections législatives. Comme prévue par la feuille de route de la Cédéao pour une sortie de crise, les élections législatives se tiendront en cette année et la Céni, quoique contestée dans sa composition actuelle, continue de préparer ce processus électoral. Elle a rendu, dimanche 19 août, le chronogramme de ses activités d’ici l’organisation des élections législatives.

Ce calendrier a été porté à la connaissance du public lors du lancement officiel des activités d’installation des CELI (Commissions électorales locales indépendantes) constituées, organisé ce 19 août par la CENI. A l’issue des travaux, on retient que le processus du recensement électoral démarre le 1er octobre prochain.

Selon ce chronogramme, le pays sera subdivisé en deux zones de recensement dans lesquelles les opérations de recensement sont prévues respectivement les 8 et 14 octobre. Un mois plus tard, une première liste provisoire sera éditée et la Céni procédera alors au traitement des contentieux et enlèvera les doublons. Les listes électorales définitives seront éditées le 1er décembre et la campagne électorale débutera dès le 4 décembre, selon ce programme d’activités pour les législatives.

Mardi 31 juillet, les chefs d’Etat de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) ont plaidé pour la tenue d’élections législatives d’ici la fin de l’année au Togo, comme le souhaite le parti présidentiel, à l’issue d’un sommet à Lomé.

Au cours des derniers mois, des dizaines de milliers de Togolais sont descendus à plusieurs reprises dans les rues à l’appel de la coalition de l’opposition pour réclamer le départ du président Faure Gnassingbé et l’application de la Constitution de 1992 qui limite à deux le nombre de mandats présidentiels.

Ce chronogramme n’a pas l’avis de la coalition de l’opposition. En effet, l’opposition parlementaire refuse d’envoyer ses membres rejoindre leurs sièges prévus au sein de la Commission électorale nationale indépendante.

L’Alliance nationale pour le changement vient d’ailleurs d’envoyer un courrier au président de la Céni lui demandant d’arrêter ses travaux, jusqu’à la mise en place d’une Céni inclusive et crédible pour l’organisation des prochaines échéances électorales, nous rapporte RFI.

Jeudi 16 aout, les responsables des 14 partis de l’opposition regroupés au sein de la Coalition coordonnée par Brigitte Adjamagbo-Johnson, lors d’une conférence de presse, ont déclaré rester catégoriques sur l’arrêt immédiat du processus de préparation des élections engagé par la CENI, condition sine qua non à leur participation aux prochaines échéances électorales.