The Economist : Dakar et Lagos classées parmi les villes les plus désagréables au monde

Selon un classement de The Economist Intelligence Unit, publié mardi 14 août 2018, Dakar (Sénégal), Alger (Algérie), Douala (Cameroun), Lagos (Nigeria) figurent parmi les villes les plus invivables au monde.

Le magazine britannique a établi ce classement en fonction de trente critères, répartis en cinq catégories : la stabilité (la sécurité urbaine), la santé, la culture ainsi que l’environnement, l’éducation et enfin les infrastructures disponibles en ville.

L’étude classe 140 villes du monde selon le niveau de vie qu’elles offrent à leurs habitants en prenant en compte plusieurs facteurs dont la criminalité, la menace terroriste, la stabilité, les conflits sociaux, le système de santé, les facteurs environnementaux, le niveau de corruption, le niveau de censure et de liberté de la parole, la vie culturelle, la qualité de l’alimentation, la qualité des services, la qualité de l’éducation, les infrastructures, la qualité des télécommunications et l’habitat.

Avec un score de 48,3 sur 100, Dakar au Sénégal est classée 131e, Alger est classée à la 132e place avec un score de 44,1 sur 100, Douala au Cameroun est à la 133e place avec un score de 44,0 sur 100, et Lagos est classée à la 138e place avec 38.5 sur 100.

Côté villes bien plus difficiles à vivre, on retrouve aussi Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Karachi, au Pakistan, , Dacca, au Bangladesh et enfin Damas, capitale syrienne où le confort de vie est de loin le plus faible parmi les villes recensées.

Vienne, la ville la plus agréable à vivre dans le monde

Vienne qui était depuis longtemps à la deuxième marche du podium est passée en tête cette année. La capitale autrichienne (Vienne) a détrôné la ville australienne de Melbourne (restée pendant sept années au top) pour la première fois dans ce classement.

A noter que cinq destinations ont particulièrement amélioré la qualité de vie de leurs habitants: Abidjan (Côte d’Ivoire), Hanoï (Vietnam), Belgrade (Serbie), Téhéran (Iran) et Ho Chi Minh Ville (Vietnam).

Paris n’est pas dans le top 10. La capitale française est au 19ème rang du classement.

Résumé du classement:

1. Vienne (Autriche)

2. Melbourne (Australie)

3. Osaka (Japon)

4. Calgary (Canada)

5. Sydney (Australie)

6. Vancouver (Canada)

7. Tokyo (Japon)

7. Toronto (Canada)

9. Copenhague (Danemark)

10. Adélaïde (Australie)

En bas de l’échelle, le top 10 des villes les moins bien classées:

131. Dakar (Sénégal)

132. Alger (Algérie)

133. Douala (Cameroun)

134. Tripoli (Libye)

135. Harare (Zimbabwe)

136. Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée)

137. Karachi (Pakistan)

138. Lagos (Nigeria)

139. Dacca (Bangladesh)

140. Damas (Syrie)