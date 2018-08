Supposée adhésion de l’Ajeb à la Coalition Bénin En Route: Djiman Fachola dit « NON » à la profanation de l’organisation

La supposée adhésion de l’Association des jeunes pour l’éveil du Bénin (Ajeb), week-end dernier, à la Coalition ‘’Bénin En Route’’ (Ber) fait réagir le Président d’honneur de cette organisation, Djiman Fachola. Dans une interview accordée à Guérite Tv, l’ancien Maire de la commune d’Adja-Ouèrè se dit très surpris de même que les militants à la base de cette déclaration et met en garde contre toute profanation de l’Ajeb.

L’ancien Maire de la commune d’Adja-Ouèrè est très remonté contre la supposée adhésion de l’Association des Jeunes pour l’Eveil du Bénin(Ajeb), dont il est le Président d’Honneur, à la Coalition ‘’Bénin En Route’’.

A en croire ses propos, le bureau politique de l’Ajeb n’est ni de près ni de loin mêlée à cette sortie médiatique au nom de l’organisation. Selon lui, cette initiative n’est rien d’autre que l’œuvre de quelques individus qui veulent mettre en péril l’organisation qui est membre de l’Union fait la Nation depuis le 16 juin dernier. «C’est curieux qu’aujourd’hui on a tendance à profaner cette organisation que nous tendons à rendre mouvement politique bien structuré pour que nous puissions contribuer réellement non seulement au développement de la commune d’Adja-Ouèrè mais du Bénin entier», s’est-il offusqué.

En effet, il s’indigne contre l’attribution de l’Association à une tierce personne notamment Martine Bankolé, initiatrice de cette déclaration d’appartenance à ‘’Ber’’ qu’il dit ne pas connaître ni d’Adam ni d’Eve. «De 2003 à 2015, j’ai dirigé la commune d’Adja-Ouèrè après avoir fait 5 ans comme sous-préfet à Pobè, je ne l’ai jamais connue. Bankolé est un élément de la famille Fachola si nous voulons aller en profondeur dans l’histoire. Mais je ne connais pas cette dernière Bankolé Martine ni d’Adam ni d’Eve non seulement en tant qu’autorité mais en tant qu’individu Djiman Fachola également», a-t-il précisé avant d’ajouter «L’élément que je connais et qui fait partie de Ajeb, c’est Bankolé Athanase… L’Ajeb est créée depuis 2008 et qu’on se lève aujourd’hui sans l’avis du bureau politique et des éléments de la base pour dire que l’Ajeb appartient à une certaine Martine Bankolé, c’est étonnant, ça fait peur et ça risque de faire fondre Ajeb».

L’appel de Djiman Fachola à Martine Bankolé

Djiman Fachola dénonce la méthode utilisée par les initiateurs de cette rencontre.

Selon lui, cette première sortie aurait pu être celle de la présentation de Martine Bankolé aux populations. «Au lieu de venir dire que nous voulons faire une déclaration pour soutenir le Bénin en Route, si on nous avait consulté comme Président d’honneur d’Ajeb, on pouvait d’abord venir présenter aux populations», a-t-il souligné sans manquer de fustiger l’utilisation du logo de l’Association dans ce cadre sans l’avis du bureau politique. «Ce que j’incrimine, c’est le fait d’avoir affiché le logo de Ajeb dans la salle où Benin En Route veut faire une déclaration par rapport à une candidate qu’on appelle déjà honorable», s’est-il indigné.

Par ailleurs, le Président d’honneur Djiman Fachola lance cet appel à l’endroit de l’initiatrice de cette rencontre. «Si ma sœur est réellement de Ouèrè, je lui demande de prendre ce qu’elle est venue faire dernièrement là comme une étape de présentation. Et ensuite qu’elle programme une autre date pour la déclaration et se faire accompagner non seulement des membres influents du Bénin En Route mais également de ses parents», a-t-il conclu.