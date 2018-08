Supercoupe de l’Uefa : Simeone – Lopetegui ou l’opposition de style de jeu

Le Real Madrid et l’Atlético jouent un match décisif ce mercredi en Estonie. A part les 22 acteurs sur la pelouse, les fans du foot vont assister à une opposition de style entre Julen Lopetegui, nouvel entraîneur du Real Madrid et Diego Simeone, le sulfureux coach reconnu pour sa marque défensive.

Julen Lopetegui, successeur de Zinédine Zidane, va connaître son premier match officiel sur le banc des Madrilènes, ce jour. L’ancien gardien de la Real Sociedad, a égrené le succès avec des sélections U20, U19 puis U21 de 2010 à 2014. Ses résultats lui ont valu le poste de sélectionneur de l’équipe A (La Roja).

Avant son limogeage dès son annonce au Real Madrid, l’homme a enchaîné près de 20 matchs sans échecs avec l’équipe fanion de l’Espagne. Épris de la jeunesse et du bon jeu, il est resté collé à la philosophie de jeu de la Masia (Cruyff l). Laquelle lui a été inculquée par Pep Guardiola. « Coéquipiers pendant trois saisons au FC Barcelone, ils sont toujours restés en contact. Pep Guardiola et Julen Lopetegui sont deux amis, et le second, visiblement inspiré par l’ancien milieu de terrain, en a repris quelques concepts. », rappellent nos confrères de FranceFootball.

L’homme a hérité d’une maison Blanche triple champion d’Europe qui a besoin de métamorphose. Fin technicien et tacticien, Lopetegui a profité de sa tournée aux USA pour faire asseoir son syllogisme de jeu. Ceci en attendant de probables renforts. Une chose est sûre, au Real, avec des joueurs comme Modric, Isco, Asensio, Kroos, le basque ne changera rien de son jeu » très plaisant ». Mais est ce suffisant pour faire tomber les Colchoneros ?

Difficile d’y répondre, quand on connaît le patron des Colchoneros. L’argentin Diego Simeone, puisque c’est de lui qu’il s’agit est l’incarnation de jeu rugueux. Il est décrit par certains observateurs du football comme le coach le plus défensif (oubliant Mourinho).

Comme il l’a si bien dit lors d’une interview à la presse en 2016, la victoire est le plus important, peu importe la manière. « Seule la victoire m’importe. Je me prépare pour gagner, pas pour plaire aux gens. Je travaille pour mon club.« , a-t-il lancé pour répondre à ceux qui s’empennent à son style de jeu.

L’ancien milieu défensif de l’Atlético et de l’argentine est en poste depuis huit (8) ans. Au fil des années, il a fait de l’équipe une « machine de guerre ». Surnommé El Cholo, il a redonné une identité et un respect au club de Madrid, dont le premier adversaire n’est rien d’autre que le Real Madrid. Les titres de : Liga en 2014, d’Europa League en 2012 et 2018 et Supercoupe de l’Uefa en 2012 sont illustratifs. Par contre Julen Lopetegui son rival n’a été couronné qu’avec les sélections U19 et U21 de l’Espagne, pas une bûchette en club. Ce n’est pas pour autant que l’Atlético et Simeone sont favoris.