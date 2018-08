Supercoupe de l’UEFA : Real Madrid 2-4 Atlético ( un 3e titre pour les Colchoneros)

L’Atlético Madrid remporte ce mercredi 15 août en Estonie, le 3e titre de Spercoupe de l’UEFA de son histoire (2010, 2012 et 2018), en humiliant le Real Madrid 4-2. Une victoire méritée au vue de la débauche d’énergie de l’Atlético et la série d’erreurs que devraient regretter les joueurs du Real en l’occurrence Ramos, Marcello et Varane.

Diego Simeone gagne ainsi le premier derby de la saison face au Real et s’offre une deuxième Supercoupe après 2012. Lopetegui, pour son premier match officiel de la saison a été doublement privé de titre. Il ne permettra pas au Real d’égaler le Barça et l’AC Milan et n’obtiendra non plus son premier titre avec un club.

Diego Simeone suspendu a vécu la rencontre depuis la loge officielle.

Dans un match digne de Derby, le Real Madrid et l’Atlético sont partis à la pause sur un score de parité 1-1. Au retour des vestiaires, Ramos a donné l’avantage au Real sur penalty. Diego Costa permet à l’Atlético de revenir à 2-2. Saul a donné l’avantage aux Colchoneros, le Real est donc mené 2-3. Six minutes plus tard, Koke inscrit le but du 4-2 qui complique la tâche aux poulains de Julen.

Diego Costa a ouvert le score dès la 1ère minute et Karim Benzema a égalisé pour le Real (27e).

-L’entrée de Luka Modric ovationnée par le stade (58e).

– Penalty pour le Real 61e

-2e but du Real marqué par Sergio Ramos 63e.

– Suite à une erreur de Marcello sur le côté gauche, les joueurs de l’Atlético font une bonne combinaison, conclu par Diego Costa. L’attaquant international espagnol inscrit ainsi son 2e but du match à la 79e ( 2-2).

-90+3 fin de la seconde période. Les deux équipes vont devoir passer par la prolongation.

– 98e, une tergiversation de Varane permet à Partey de lui subtiliser le ballon et centrer pour l’espagnol Saul qui a conclu par une superbe reprise de volet.

-104, la défense du Real laxiste encaisse un 4e but, inscrit avec sang froid par Koke.