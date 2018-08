Sénégal : le viol d’une petite française de 3 ans émeut les dakarois

A Dakar au Sénégal, quelque part dans une banlieue de la capitale à Pikine, un drame s’est produit. Une fillette de 3 ans a subit les affres d’un prédateur sexuel sur la terrasse d’un immeuble.

De sources bien informées, la petite fille était française d’origines sénégalaises. Venue en vacance au pays avec ses parents, elle vivait de bons moments pendant son séjour jusqu’à l’apparition du psychopathe pédophile. Les médias locaux indiquent que ce dernier est arrivé à détourner la fillette, l’entrainant dans une maison abandonnée et la viola sur la terrasse.

L’acte est resté presque sans échos pendant quelque temps jusqu’à ce que la petite revoit son violeur en chemin où elle était avec sa mère et s’affola de façon hystérique. « Ce type est méchant… Il a sorti une mouche méchante, une bête noire longue et l’a posée ici sur mon sexe », raconte-t-elle à sa mère. ‘Cette dernière décida de l’amener à l’hôpital pour y voir clair. Le rapport d’examen évoque et conclut à une déchirure hyménale sur la fille. Le mis en cause a été arrêté puis déféré au parquet pour viol, détournement de mineur et acte de pédophilie’, rapporte Koaci.

L’accusé, un certain Doud Diop affirme toutefois ne pas se reconnaître dans les faits qui lui sont reprochés et accuse la maman de la victime d’avoir inventé cette histoire de viol avec sa fille de 3 ans pour l’envoyer en prison. Pour quelle raison ? Diop estime qu’il s’agit d’un règlement de compte de la part de la dame, la mère de la victime, « parce qu’il avait mis en garde son enfant et une autre fille contre tout acte de violences par des jets de pierres contre le véhicule de son patron », indique le média ivoirien.

Mais, lors de sa confrontation avec le suspect Doud Diop, renseignent nos informateurs, la fille a piqué à nouveau une crise d’hystérie, avant de courir se réfugier derrière le bureau des enquêteurs et crier sans cesse à l’attitude méchante du suspect vis-à-vis d’elle. Ainsi, rapporte la même source, le mis en cause a été gardé à vue puis déféré vendredi dernier au parquet pour viol, détournement de mineure et acte de pédophilie. Autant dire que c’est partie pour une longue période de galère pour le chauffeur Doud Diop.