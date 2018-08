Sénégal : le PDG du groupe « Wari », Kabirou Mbodje, arrêté en Espagne ?

Le patron de la société Wari, l’homme d’affaire sénégalais Kabirou Mbodje, aurait été arrêté samedi en Espagne par la police pour des faits d’escroquerie présumée. Une information rapportée par koaci.

Le puissant homme d’affaire aurait, selon des sources proches du dossier, escroqué une somme d’environ 34 millions de francs Cfa à un autre opérateur économique, un certain Felipe Daniel Paolo, d’origine angolaise. Selon le site AS, ce contentieux serait parti d’une facture d’hôtel non soldée à Ibiza, dans les îles Baléares en août 2017. Le sénégalais aurait omis de régler sa facture après un séjour d’environ dix jours dans une résidence à Ushuaia, une île espagnole où il a eu droit à tous les honneurs comme d’habitude quant il y est de passage.

Ainsi, rapporte koaci, ‘Kabirou Mbodje avait promis de payer par chèque sans respecter ses engagements. Las de réclamer son argent, Felipe porte plainte contre le Pdg de Wari qu’il a perdu de vue entre-temps’. L’homme d’affaire angolais, sur un coup de chance, serait tombé sur son débiteur samedi dans une discothèque. Mbodje aurait tenté de prendre la fuite mais aurait été arrêté et remis à la police de San Antonio où il serait gardé à vue et son passeport confisqué. En plus des 34 millions, l’homme d’affaires d’origine angolaise lui réclamerait 15 000 euros (environ 10 millions de francs Cfa) à titre de dommages et intérêts.

Le démenti formel du groupe Wari

Cependant, cette information a tout de suite été démentie par le groupe Wari qui dénonce une campagne de calomnie à l’encontre de son directeur général. Le groupe a ainsi rendu public un communiqué pour apporter un démenti formel et mettre en garde les personnes à l’origine de ces allégations.

Le Groupe Wari dénonce « des rumeurs infondées, fausses et diffamatoires, diffusées par certains médias sénégalais, sur une prétendue arrestation à l’étranger de son PDG Monsieur Kabirou Mbodje. Monsieur Kabirou Mbodje dénonce formellement ces informations, fausses et calomnieuses. Ces propos diffamatoires sont sans fondements et Monsieur Kabirou Mbodje déplore cette nouvelle tentative de déstabilisation via des procédés peu honorables. Il engagera toutes les poursuites nécessaires contre les auteurs de ces allégations », rapporte le communiqué.