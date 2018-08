Rwanda : un blogueur « critique envers le gouvernement » porté disparu

Jean de Dieu Ndamira, blogueur rwandais qui vivait au Kenya est sans nouvelles depuis le mois de mars. Selon son entourage, Jean de Dieu Ndamira s’était rendu au Rwanda début mars pour renouveler son passeport. C’est après ce voyage qu’ils ont constaté sa disparition.

Laurent Munyandilikirwa, coordinateur de l’Observatoire des droits de l’Homme au Rwanda, en exil à Paris avance: « On ne sait pas où il est, il s’était rendu à Kigali pour renouveler son passeport, il résidait à Nairobi, et il devait rentrer sur Nairobi, il n’est pas rentré. Depuis le mois de mars, on n’a pas signe de vie. Depuis le 9 mars 2018, il n’a pas donné signe de vie «

Et L’Observatoire des droits de l’homme au Rwanda (ODHR) de renchérir« Les informations obtenues des sources fiables requérant un appel urgent et alerte sur la disparition de Jean de Dieu Ndamira indique qu’il est rwandais ayant autour de 40 ans, originaire de KIMISANGE dans la Ville de KIGALI et résidait à Nairobi au Kenya, » .

Les disparitions ou assassinats de blogueurs, journalistes, opposants sont devenus faits récurrents au Rwanda. Même les résidents à l’extérieur du pays en font les frais.

Malgré le combat mené assidûment par les organisations de défense de droits humains et par l’opposition politique intérieure en faveur de la liberté d’expression et de choix des leaders de leur pays, le dictateur Paul Kagame continue, dans l’indifférence et avec plus de violence et plus de virulence, de faire prévaloir son autorité stalinienne.

Jean de Dieu Ndamira avait pour habitude de publier des récits sur sa vie sur le site The Rwandan, considéré comme proche de l’opposition nous rapporte notre source. Très actif sur Facebook, il y postait ses récits et ses opinions sur la société rwandaise depuis les années de guerre jusqu’à ce jour.

L’Observatoire des droits de l’Homme au Rwanda dit avoir pris le temps d’enquêter avant d’alerter sur la disparition du blogueur. Laurent Munyandilikirwa condamne fermement cet acte de disparition et demande au gouvernement rwandais de mener une enquête pour le retrouver. « Nous demandons au gouvernement rwandais de retrouver Jean de Dieu Ndamira », insiste-t-il.

Pour rappel, le Rwanda n’a jamais voulu signer la convention internationale pour la protection des personnes contre les disparitions forcées, adoptée le 20 décembre 2006 par l’Assemblée Générale de l’ONU, qui est conçue comme un instrument contraignant de lutte contre les disparitions forcées. Selon l’article 1, personne ne doit être victime de tels agissements. La Convention n’admet aucune exception. Ni la guerre, ni le risque de guerre, ni l’instabilité politique, ni aucune autre situation d’urgence ne permet de justifier la disparition de personne quelle qu’elle soit. La Convention est entrée en vigueur le 23 décembre 2010.

Le Rwanda a toujours refusé des recommandations relatives à la ratification de cette convention faites par les différents intervenants notamment les rapports alternatifs des OING de défense des droits de l’homme lors de l’Examen Périodique Universel (EPU 2010 et 2015) au Conseil des Nations Unies pour les droits de l’homme et lors de la procédure spéciale devant le comité contre la torture à Genève en novembre 2017.