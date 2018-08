Rumeurs d’escroqueries en sélection U20 : Valère Houandjinou va traîner l’auteur en justice

Après l’élimination des Écureuils juniors du Bénin par les Black Satellites du Ghana (1-3; 1-1)le dimanche 12 août 2018, une affaire de retrait de sous pour faire de gris-gris a envahi les réseaux sociaux au lendemain de cet échec difficile à digérer par les supporters. Quelques jours après le match, le sélectionneur Valère Houandjinou veut laver son image. Ceci dans cette affaire qu’il qualifie de « salissant ».

L’ancien homme de main de Stephen Keshi a dit ne plus être à cette étape (rançonnement). « Rançonnement de 10.000 et plus pour préparer un match. Je ne suis pas à ça près. Quand j’ai appris cela, je n’ai pas digéré. Si c’est par cette voie qu’on peut nuire à quelqu’un, on va vers la justice et il va avancer ses preuves et on verra. Ce dernier veut gâter mon nom« , a déclaré le technicien béninois.

Valère Houandjinou, lors de plusieurs interviews avec la presse locale s’est étonné de pareille situation. » Les trucs du genre ça me fait rire moi. Moi, je ne comprends pas cette histoire, les joueurs sont là poser leur la question ? » , a-t-il lancé. L’homme a invité les journalistes à bien vérifier leurs informations avant de les balancer. » Il faut que les gens vérifient les informations avant de les balancer. Mes assistants et moi ne sommes mêlés à rien. Je suis tranquille, je ne me reproche rien.« , a-t-il conclu.

Que retenir dans le rang des joueurs ?

Notre rédaction a tenté de prendre l’avis de quatre joueurs du groupe sur cette affaire. En somme, ils étaient stupéfaits, d’apprendre qu’il leur a été exigé des sous pour faire du gris-gris avant le match. Est ce que le staff a exigé un quelconque retrait de vos primes ? Et là ça devient plus sérieux. Je pourrai vous dire que deux sur quatre ont failli couler les larmes. Car ils n’en revenaient pas. » Tout ça, c’est faux. Personne et on ne nous a rien retiré. D’où sortez-vous ça encore ? « , peut-on entre autres retenir de leurs réponses.

Dans l’optique d’en savoir davantage, un autre membre du staff technique qui s’inscrit en faux contre ces rumeurs, nous a fait une petite analyse. Ce dernier, qui a requis l’anonymat, a précisé que le staff ne pouvait jamais imaginer une telle proposition. Les joueurs sont « venus de divers camps » et ce serait très facile que l’info atteigne l’oreille des autorités. « C’est faux, je te jure, on n’a rien demandé, je ne suis informé de rien, le coach Valère et Chitou non plus. Ce n’est pas possible, on ne peut gérer notre Football de cette manière« , a-t-il lancé sur un ton …. De façon mathématique, il a manqué un peu de réflexion à X. Si les enfants cotisent 10.000 FCFA par tête, ça fait 180.000 FCFA et on est trois. On va partager combien par tête ? Et le charlatan, il prendra combien ?, s’est-il interrogé. Précisant qu’aucun d’entre eux n’est à ça près.

Origine de l’affaire

Dans une publication sur Facebook, signé par Papa Diano (sobriquet), ce dernier a avancé au lendemain du match ceci : « Pour le match de ce dimanche (12 août 2018), le staff technique a pris 10.000 f chez chaque joueur pour dit-il, leur faire de gris-gris. Est-ce le gris-gris qui fait gagner un match ? Après la forfaiture et l’échec, chaque joueur a encore été contraint de remettre au même staff technique 60.000 f dans les 250.000 f perçus. », a avancé ce dernier.

Il va devoir se mettre à l’afflux des preuves pour tancer le staff technique dont le patron entend laver son image.