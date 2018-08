Rosine Soglo: « Je ne ferai plus le zèle comme il y a quelques années »

Après quelques semaines de soins subis en France, la présidente fondatrice du parti de la Renaissance du Bénin est revenue ce Mercredi 15 Août 2018 au pays. Fragilisée par le poids de l’âge, la doyenne d’âge de l’Assemblée nationale assure qu’elle va terminer son mandat de représentant du peuple à l’Assemblée nationale.

La doyenne d’âge de l’Assemblée nationale est déterminée à terminer le mandat en cours à l’Assemblée nationale. Fragilisée par la maladie et physiquement ratatinée par le poids de l’âge, « la maman nationale » n’entend pas abandonner son mandat de député en cours. Elle en a donné l’assurance ce Mercredi 15 Août 2018 lors de sa descente de l’avion en provenance de Paris.

A l’en croire, la qualité de la route Cotonou – Porto Novo n’est plus adaptée à sa santé et le médecin soignant lui a recommandé de faire moins d’effort physique. Mais en dépit de toutes ces recommandations médicales, la présidente fondatrice du parti des « Houézèhouè » reste déterminée à poursuivre son combat politique.

Selon ses déclarations devant la presse locale et la foule des militants mobilisés pour l’accueillir, la doyenne d’âge de l’Assemblée nationale affirme qu’elle continuera sa mission au palais des gouverneurs mais avec moins de zèle. « J‘irai à l’assemblée nationale. Je ne ferai plus le zèle comme il y a quelques années; mais j’y vais si Dieu le veut et il le voudra. Vous savez je ne dois plus faire trop d’effort selon le docteur et la voie Cotonou – Porto Novo n’est pas très en forme« , indique t-elle.

Ainsi, l’amazone de l’Assemblée nationale absente depuis un moment à l’hémicycle et dont la voix a manqué à plus d’un dans le débat des lois à polémiques qui a agité ces derniers temps le parlement, annonce son come back. Seulement, rassure t-elle, elle ne sera plus aussi percutante et énergique comme à son habitude.