Real Madrid : Karim Benzema, premier capitaine et premier buteur de l’ère Lopetegui

Après avoir perdu son coach Zinédine Zidane et sa plus belle pièce Cristiano Ronaldo, le club madrilène a disputé le premier match amical de son été, la nuit dernière à Miami face à un Manchester United bien plus avancé dans sa préparation.

Giflé par Liverpool samedi (1-4), Manchester United a battu le Real Madrid (2-1) d’un Karim Benzema buteur mardi, à Miami.

L’équipe de José Mourinho l’a emporté face à celle de Julen Lopetegui (2-1). Deux jolis mouvements offensifs anglais ont permis à Alexis Sanchez (1-0, 18e) et Ander Herrera (2-0, 27e) de matérialiser une certaine domination. Les Espagnols ont réduit le score en fin de première période grâce à Karim Benzema. Capitaine d’un soir, l’attaquant français a jailli au premier poteau, exploitant un centre de son compatriote Theo Hernandez (2-1, 45+3).

Sorti à la mi-temps, Karim Benzema, qui portait le brassard de capitaine au sein de ce premier onze de l’ère Lopetegui au Real Madrid, a pu assister depuis le banc à un quart d’heure de plus de son nouveau coéquipier Vinicius Jr., le Brésilien de 18 ans dont la Maison Blanche attend plus que jamais monts et merveilles du fait de la vague de départs qui est en train de s’abattre sur Madrid.

Avant le match, le technicien espagnol, Julen Lopetegui interrogé par Foot01, a dit tout le bien qu’il pensait du joueur français et de son homologue gallois. « Karim Benzema et Gareth Bale travaillent de manière extraordinaire, avec enthousiasme et excitation avant le début de cette saison. C’est une excellente opportunité de réinventer l’équipe et de renforcer le collectif. Il faut être clair dans ce que nous voulons. Nous avons de grandes individualités avec lesquelles nous allons essayer de faire une grande équipe, a confié Julen Lopetegui, qui relativise la légèreté de son effectif. Nous attendons encore 6 excellentes recrues : Ramos, Varane, Modric, Kovacic, Marcelo et Casemiro. Nous sommes ravis du groupe actuel et convaincus que nous allons lutter pour l’ensemble de nos objectifs. Nous voulons être une grande équipe sur le terrain. Si personne ne vient ou que personne ne part, je serai un entraîneur heureux. »