Real Madrid : Gareth Bale, nouveau patron du Real ?

Le Real s’est imposé 2-0 contre Getafe, ce dimanche 19 août, lors de J-1 de la Liga. En attaque, Lopetegui a fait confiance à la BBA (Bale, Benzema et Asensio) et le gallois s’est imposé comme le patron du trident offensif du club Meringue. Serait-il le successeur de Cristiano Ronaldo parti à la Juve.

Après un mercato trop mince et les improbables transferts de Neymar, Mbappé et Hazard, les fans du Real s’interroge sur le remplaçant du CR7. A la lumière du schéma proposé par le nouvel entraîneur du Real Lopetegui, Gareth Bale serait le successeur de Cristiano Ronaldo.

Le gallois, a compris qu’il fallait changer de carapace et augmenté son volume de jeu et être le plus réaliste possible afin de porter le Real. La presse ibérique lui donne déjà la commande de l’attaque. » Bale prend le commandement « , a lancé Marca, le média pro Real Madrid. Lequel rappelle que l’attaquant deuxième buteur (Real 2-0 Getafe) inscrivait son 8e but sur les 8 dernières rencontres du Real. D’après Luis Nieto, journaliste du quotidien AS, Bale est le seul joueur Meringue qui présente des stats approximatif à Cristiano Ronaldo. Il a évoqué le réalisme depuis l’absence du CR7, la variété de jeu, le potentiel athlétique et la qualité de frappe.

Le gallois en absence d’une nouvelle recrue en attaque parait comme le patron de l’attaque de la Maison Blanche. Selon vous, Bale peut-il combler l’absence de Cristiano Ronaldo ?