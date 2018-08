Real Madrid – Bernabéu : que retenir du 1er match sans Cristiano Ronaldo?

Le Real Madrid s’est imposé 2-0 contre Getafe, lors du premier match de Liga saison 2018-2019. Le Stade Santiago-Bernabéu a connu le pire public depuis le départ de Cristiano Ronaldo, la dernière en date remonte à 2009 toujours sans le portugais.

D’une capacité de 85.000 personnes, 48 466 spectateurs ont suivi Real-Getafe. On pouvait voir au cours du match plusieurs sièges vides. Déjà des séquelles du départ du CR7 ? On peux répondre par la négative et l’affirmative.

L’affirmative, parce que la dernière fois que le Real a connu pareille situation, c’était » le 24 mai 2009 contre Malaga, le Bernabeu a reçu 44.270 (sans Cristiano Ronaldo) « , a révélé un journaliste spécialisé dans les statistiques du Football, sur Twitter. Dès l’avènement du CR7, le stade mythique du Real n’a plus cessé d’être bouillant. Le portugais attirait donc les supporters.

La négative, parce que ce nombre infirme de supporters au stade depuis le départ de Cristiano a une autre raison. D’après le journaliste brésilien Marcelo Bechler l’heure du match et la période n’aurait pas favoriser cette affluence. » Le match a commencé à 22 h 15 un dimanche d’été. C’est des vacances en Espagne et beaucoup de gens passent le mois ou au moins le week-end en dehors de la ville pour un voyage touristique. La nuit n’aide pas non plus, mais elle est justifiée par la chaleur intense en Espagne en août et par temps clair jusqu’à 21 h. À titre de comparaison, samedi (18 août 2018), le match de Barcelone a attiré 53 000 spectateurs au Camp Nou – une audience très faible par rapport aux standards du club.« , s’est-il fendu.

Les prochains matchs à domicile du Real et du Barça vont nous édifier davantage.