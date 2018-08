RDC : une délégation de chef religieux à Kinshasa pour rencontrer le président Kabila

Venue de la Suisse, de la Namibie et du Kenya entre autres pays, une douzaine de chefs religieux représentant des églises protestantes, orthodoxes, anglicanes et autres, se rend en République démocratique du Congo pour rencontrer le président de la république Joseph Kabila.

Cette délégation de religieux, a aussi prévue rencontrer des chefs religieux congolais et des responsables gouvernementaux. La délégation rencontrera le président Joseph Kabila, ainsi que des ambassadeurs européens et africains, des représentants de la commission électorale et des membres de l’opposition. Il s’agit pour cette délégation d’œuvrer pour une transition pacifique du pouvoir dans le pays où l’Eglise continue d’exercer une influence notable. Lors d’une réunion avec la puissante conférence des évêques catholiques du Congo, le chef du Conseil œcuménique des Églises a cité l’Éthiopie et l’Érythrée comme exemple de progrès encourageant vers la paix.

Au pouvoir depuis dix-sept ans, Kabila devrait se retirer après les élections de décembre. Le président Kabila a récemment annoncé qu’il ne briguerait pas un troisième mandat en décembre, ce qui constitue un bon premier pas selon les observateurs. Mais de nombreuses autres questions demeurent avant que des élections libres et transparentes puissent se tenir.