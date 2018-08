RDC – Présidentielle : les « préalables » pour des élections « crédibles et inclusives » (opposition)

La tenue d’élections pacifique et transparentes en république démocratique du Congo (RDC), préoccupe au plus au point les acteurs politiques de ce pays. Mardi, les leaders de l’opposition dont des candidats à la présidentiel de décembre prochain, ont publié une liste de « préalables » pour la tenue d’élections « crédibles et inclusives ».

Ces préalables ont été énumérés dans une déclaration conjointe signée par Jean-Pierre Bemba ,Félix Tshisekedi , Vital Kamerhe , Moise Katumbi , Martin Fayulu et Freddy Matungulu et rendue publique lundi soir.

Les signataires exigent, notamment le retour « immédiat » de l’opposant Moïse Katumbi et le rapatriement de la dépouille d’Etienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2017 en Belgique, et dont la dépouille n’a jamais été rapatriée ni inhumée faute de compromis entre sa famille biologique, son parti et le gouvernement. Ils appellent également les autorités à renoncer à la machine à voter lors des prochains scrutins prévus en décembre dans le pays, un dispositif soupçonné de « favoriser la fraude ».

Les signataires ont en outre mis en garde Kinshasa contre les « velléités » d’instrumentaliser la commission électorale et la Cour constitutionnelle pour invalider la candidature de l’opposant Jean Pierre Bemba (acquitté en juin dernier des crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis entre 2002 et 2003 par ses troupes en Centrafrique). Ils ont en outre pressé les autorités à remplacer le rapporteur de la commission électorale nationale indépendante (Ceni) qu’ils accusent d’avoir « déjà fait allégeance à la majorité présidentielle ».

Les leaders de l’opposition ont, enfin, salué la décision du président Joseph Kabila de renoncer à un troisième mandat, une victoire « historique », mais qui n’est, qu’ »une victoire d’étape », ont-ils souligné notant que plusieurs facteurs risquent encore d’entraver le bon déroulement des élections et appelant le « peuple congolais » à demeurer vigilant.