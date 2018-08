RDC : des combats entre armée et miliciens font cinq morts dans l’est

Cinq personnes ont trouvé la mort dans des combats qui opposent depuis lundi des miliciens Maï-Maï aux forces congolaises dans le territoire du Lubero (Est de la République démocratique du Congo (RDC), rapporte Anadolu, mardi, d’une source militaire locale.

Quatre « importantes figures » d’une milice Maï-Maï figurent parmi les victimes, a indiqué le porte-parole de l’armée dans cette région, le capitaine Mak Hazukay, ajoutant qu’un soldat a également trouvé la mort dans ces affrontements. Et de poursuivre que l’offensive, lancée lundi, par l’armée congolaise dans les localités de Kasugho et Kagheri, situées dans le territoire de Lubero, se poursuivait encore mardi à la mi-journée, selon le média.

« Plusieurs blessés ont été enregistrés dans les deux camps », a-t-il ajouté, précisant que les forces armées sont « parvenues » à reprendre le contrôle de ces deux localités occupées depuis une année par des miliciens Maï-Maï, conduits par Guidon un « général « autoproclamé. La milice de Guidon est une faction dissidente de la milice Nduma Defense of Congo (NDC), créée en 2009 par Ntabo Ntaberi Sheka, chef de guerre congolais poursuivi pour crimes contre l’humanité et viols massifs. Ce dernier s‘était rendu le 26 juillet 2017 aux mains des Casques bleus dans le Nord-Kivu (Est) et a été remis à la justice congolaise. La date du début de son procès n’a pas encore été communiquée.

Le Nord-Kivu, une des provinces les plus peuplées de la RDC avec plus de 8 millions d’habitants, est déchirée, depuis plus de 20 ans, par des conflits armés et des tensions interethniques comme plusieurs provinces de la façade orientale du pays.