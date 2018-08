RCI : Guillaume Soro se réjouit de la libération de Soul To Soul

La libération de l’ex-première dame de Côte d’Ivoire, Simone Gbagbo, a complètement effacée celle des 799 autres ayant aussi bénéficié de l’amnistie de Ouattara. On note surtout celle de Soul to Soul, qui lance aussi un signal fort dans le tournant des relations entre le chef de l’Etat et le président de l’Assemblée Nationale Guillaume Soro.

Mercredi 8 août 2018, les prisonniers amnistiés sortent de prison. Chacun va dans sa direction en fonction de son titre, de ses partisans et de son programme. Souleymane Kamaraté, lui a décidé de rendre visite à son ami et patron, Guillaume Soro. A la libération de son collaborateur et de 799 autres prisonniers politiques, Soro s’est dit très ému.

« Merci à Dieu, à M. Ouattara, aux Ivoiriens, Merci pour Soul To Soul, pour tous les prisonniers sans exclusion, vivre libre, c’est important », a déclaré Guillaume Soro après l’annonce de l’amnistie des prisonniers. Soul To Soul, rappel koaci, a été mis aux arrêts en octobre 2017 suite à l’affaire des « caches d’armes » trouvées dans l’un de ses domiciles à Bouaké.