PSG : « j’espère que Mbappé va rester humble », Gianluigi Buffon

Seule et unique recrue estivale du PSG, jusqu’à présent, Gianluigi Buffon a effectué ses débuts en match officiel avec le club de la capitale le week-end dernier lors du trophée des Champions facilement remporté face à l’AS Monaco. Après un très long passage à la Juventus, l’Italien s’est engagé pour une saison avec une deuxième en option pour le champion de France en titre et semble heureux de son choix.

Dans une interview accordée au magazine du PSG, l’ancien gardien de la Juventus Turin a justement tenu des propos qui vont faire parler au sujet de son nouveau coéquipier Kylian Mbappé , dont il avait croisé la route en Ligue des Champions lors d’une demi-finale entre la Vieille Dame et l’ASM en mai 2017. Gianluigi Buffon (40 ans) est revenu sur la pépite Kylian Mbappé (19 ans), qu’il n’a pas manqué de complimenter.

« Quand j’ai parlé avec Andrea Barzagli (à la fin de la demi-finale de C1 face à Monaco, lors de la saison 2016-2017, NDLR), qui est l’un de mes grands amis, il m’a dit : « Gigi, en vingt ans de carrière, j’ai rarement vu un joueur si rapide, courir si vite avec le ballon. J’ai eu du mal à le marquer. » Ces mots ne sont pas anodins. Car Barzagli, quand il est concentré et en forme, il est vraiment un très grand défenseur (…) Il est évident qu’il (Mbappé) possède quelque chose de plus que les autres. J’espère qu’il va rester humble et conserver cette envie de progresser et de se sacrifier. Si c’est le cas, il marquera l’histoire du foot et il écrira des pages incroyables de ce sport. » Une page qu’il a commencé à écrire cet été, en Russie.