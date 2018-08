PSG : De Mbappé et Neymar, Nasser Al-Khelaïfi désigne le plus talentueux

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, n’a pas hésité à dire le plus talentueux entre Neymar et Mbappé. Dans un entretien accordé à BeIN Sports, le Qatarien a choisi Mbappé.

Neymar et Mbappé sont deux jeunes joueurs considérés par nombre d’observateurs comme les challengers de Messi et Neymar. Après un Mondial 2018 réussi par le jeune Mbappé il est déjà envoyé sur la planète des stars. Pour le président du club de la Capitale, Mbappé est plus talentueux que Neymar.

« Le plus grand talent dans le monde et pas seulement en France, c’est Kylian Mbappé. C’est un garçon exemplaire, il est travailleur, je suis sûr qu’il gagnera un jour le Ballon d’or. Il a tout pour y parvenir. C’est vraiment important pour nous, d’autant qu’il est originaire de la région parisienne. Nous tenons à ce que les joueurs parisiens jouent à Paris et pas dans un autre club « , a déclaré le patron du PSG lors d’une interview accordée à BeIN Sports, rapporté par Foot Sur7.