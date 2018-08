Procès bagarre d’Orly : Booba et Kaaris envoyés en prison

Tout d’abord prévu en comparution immédiate ce vendredi après-midi après la fin des gardes à vue, le procès de Booba et Kaaris pour « violences aggravées » après leur bagarre à Orly mercredi a finalement été renvoyé au 6 septembre. En attendant, les deux rappeurs sont placés en détention provisoire.

Après une audience débutée vendredi peu avant 22h, la décision des juges est finalement tombée vers 1h30 ce samedi : le procès de Booba et Kaaris pour la bagarre survenue mercredi à Orly est finalement renvoyé au jeudi 6 septembre à 13h.

En attendant, les onze prévenus sont placés en détention provisoire : le clan Booba (7 personnes) à Fleury-Meurogis, celui de Kaaris (4 personnes) à Fresnes. Une décision déplorée par les avocats, qui avaient demandé une libération conditionnelle.

«Je pense qu’entre lui et moi l’abcès a été crevé. À l’avenir, on sera irréprochable. Pour l’avenir et pour le rap», Kaaris à l’audience

Les rappeurs Booba et Kaaris ont été présentés vendredi soir en comparution immédiate au tribunal de Créteil. À l’issue de leur garde à vue entamée mercredi après-midi, les deux hommes et neufs de leurs acolytes ont patienté toute l’après-midi au dépôt avant leur audience devant le juge peu après 21h30. Les onze prévenus sont mis en cause pour «violences aggravées» et, dans certains cas, pour «vols» commis lors des échauffourées à l’aéroport d’Orly il y a deux jours. Outre les rappeurs, six personnes du clan Booba et trois se réclamant de celui de Kaaris ont été présentés devant la justice. Ils risquent jusqu’à sept ans de prison et 100.000 euros d’amende.