Présidentielle au Bénin: le probable nouveau passeport pour candidater

Les plaisantins et autres ne pourront plus désormais jouer avec la fonction présidentielle comme ce fut le cas les années antérieures. Si les nouvelles dispositions introduites dans le nouveau code électoral arrivaient à être adoptées par la plénière dans les jours ou semaines à venir, c’est la quittance de versement de la caution exigée par les textes qui donnera dorénavant accès à la course aux élections.

Redorer le blason de la fonction présidentielle. C’est l’objectif qui sous-tend la proposition d’augmentation de la caution pour être désormais candidat à la plus haute fonction en République du Bénin.

Si par le passé, les candidats à l’élection présidentielle pouvaient déposer leur dossier de candidature au niveau de la Commission électorale nationale autonome (Cena) et le compléter par la suite par la quittance de versement de la caution des 15 millions au Trésor public, la nouvelle loi adoptée par la commission des lois, mardi dernier, si elle passait leur impose l’inverse.

Selon les dispositions de cette loi, tout aspirant à la fonction présidentielle est tenu désormais de verser d’abord la caution des 250 millions de francs CFA au trésor avant de se présenter dans les locaux de la Cena.

Cette quittance fera, en effet, partie des pièces à déposer au niveau de la Cena. Ainsi, l’accès à la structure chargée d’organiser des élections au Bénin à tout candidat est subordonné à la présentation de la quittance de versement de cette caution. Il ne sera donc plus possible pour les candidats d’aller réunir la caution après avoir déposé leur dossier à la Cena. Mieux, selon l’alinéa 2 de l’article 44 de loi de 2013-06 du 25 novembre 2013, «Un récépissé provisoire comportant le numéro d’enregistrement est délivré immédiatement au déclarant».

Mais selon la nouvelle loi, ce récépissé provisoire ne sera plus délivré aux candidats après le dépôt de candidature. De telles dispositions viendront ainsi exclure définitivement de la course les baladins qui gonflent la liste à chaque élection et profitent de la caméra de la Cena. Seuls les candidats sérieux pourront désormais prendre part à l’élection présidentielle.