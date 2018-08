Ouganda : personne n’a le droit d’intimider un ougandais, Yoweri Museveni

« Nous enquêtons actuellement sur les allégations selon lesquelles certains candidats auraient importé des électeurs illégaux d’autres régions dans la municipalité », a déclaré le président Yoweri Museveni.

Le président Yoweri Museveni a déclaré que l’élection partielle d’Arua avait été menée dans une certaine mesure parce que la violence et la criminalité y avaient été installée. Museveni a souligné que personne n’a le droit de menacer un ougandais « par la parole ou l’action ». Le candidat indépendant Kassiano Wadri, bien qu’étant détenu pour des violences liées aux élections, a été déclaré vainqueur de la bataille pour remplacer Ibrahim Abiriga, assassiné début juin. Wadri, qui était en détention au moment où il a été annoncé vainqueur par la Commission électorale mercredi soir, a battu 11 autres dans cette course très disputée.

Mais plus tôt, le dernier jour des campagnes, une série d’affrontements a ouvert la voie à une déception dont une personne a été tuée et d’autres blessés lorsqu’un groupe de partisans de l’opposition aurait jeté de pierres sur un véhicule du convoi du président. La police a procédé à des arrestations et, un communiqué a par la suite appelé les attaquants du cortège présidentiel « hooligans ». Le défunt a plus tard été identifié comme étant Yasin Kawuma, le chauffeur du député de Kyadondo East, Robert Kyagulanyi (alias Bobi Wine). Kyagulanyi faisant partie du camp de Wadri.

Electeurs fantômes

Le président Museveni, a mis en avant la montée de la violence dans des sondages très attendus comme le facteur le plus expliquant la faible participation électorale. Il aurait pu y avoir aussi des électeurs fantômes, a-t-il ajouté. « Sur les 46 000 électeurs inscrits, seuls 16 000 ont voté. Seulement 34% des électeurs. Les autres ont soit craint de venir voter, soit le registre est rempli de fantômes », a déclaré M. Museveni. Le président a saisi l’opposition en disant qu’elle était responsable d’importation des électeurs illégaux d’autres régions et que son parti enquêtait sur ces allégations. « L’opposition a fait cela à plusieurs reprises, comme à Jinja East et dans la municipalité de Bugiri », a-t-il déclaré.

Entre-temps, trois députés et 29 autres personnes ont été placés en détention provisoire à Gulu pendant quinze jours après avoir été accusés de trahison. Le député nouvellement élu de la municipalité d’Arua, Wadri, est l’un d’entre eux. Paul Mwiru (Jinja East) et Gerald Karuhanga (Ntungamo) sont les autres législateurs mis en détention provisoire par le magistrat en chef de Gulu, Francis Dawa Matunga. En tant que crime capital, la trahison expose à une condamnation à mort par pendaison.

Boby Wine était le même jour accusé de possession illégale d’armes à feu et de munitions. Après avoir été inculpé devant le tribunal militaire de Gulu, le législateur a été renvoyé à la caserne militaire de Makindye à Kampala jusqu’au 23 août, date à laquelle il devrait être de retour au tribunal. Sur déclaration de culpabilité, l’infraction peut aller jusqu’à 10 ans derrière les barreaux.