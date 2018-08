Ouganda: les soldats s’en prennent aux journalistes, RSF s’insurge

Reporters sans frontières (RSF) condamne les méthodes brutales utilisées par les soldats ougandais contre les journalistes couvrant des manifestations à Kampala le 20 août et appelle les autorités à veiller à ce que ces violences ne restent pas impunies.

Les photos et vidéos postées par les médias montrent le niveau de force utilisé. Le photojournaliste de Reuters James Akena peut être vu à genoux, les bras levés, battu par trois soldats. Akena était l’un des journalistes qui couvraient les manifestations pour la libération de Robert Kyagulanyi, membre du parlement et chanteur de pop également connu sous le nom de Bobi Wine, détenu depuis la semaine dernière pour détention illégale d’armes à feu et de munitions.

L’hebdomadaire The Observer a rapporté que son photographe, Alfred Ochwo , et deux collègues de NTV , Ronald Galiwango et Juma Kirya , avaient également été battus par des soldats . Selon les informations obtenues par RSF, au moins six journalistes ont été la cible de violences commises par des soldats alors qu’ils couvraient les manifestations. Plusieurs journalistes ont également déclaré que les soldats les avaient forcés à supprimer du contenu de leurs appareils photo, caméras vidéo et smartphones.