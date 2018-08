Ouganda : après l’incident du cortège présidentiel, Bobi Wine doit comparaître « pour trahison »

C’est devant un tribunal militaire que le célèbre musicien d’afrobeats et député Ougandais, Robert Kyagulanyi, plus connu sous le nom de Bobi Wine, doit comparaître pour trahison. Selon le journal d’Etat New Vision, il serait accusé de trahison, de possession illégale d’armes à feu et de dégâts matériels sur le cortège du président Yoweri Museveni.

Kassiano Wadri, le candidat de l’opposition qui a remporté mercredi les élections sera également jugé avec Bobi Wine, rapporte BBC.

Kassiano a remporté les élections contestées face au parti au pouvoir dans la ville d’Arua, dans le nord du pays. Les deux hommes ont été arrêtés après qu’un véhicule du convoi du président Yoweri Museveni a été attaqué lundi. Le chauffeur de Wine a ensuite été abattu par la police.

Bobi Wine a été admis dans un hôpital militaire mercredi pour un traitement non spécifié, a déclaré le vice-Premier ministre au parlement. L’artiste est devenu l’un des principaux adversaires de Yoweri Museveni depuis qu’il est devenu député indépendant l’an dernier. Ses partisans restent convaincus qu’il est un adversaire sérieux face à M. Museveni pour les élections de 2021. Yoweri Museveni, le président Ougandais est au pouvoir depuis 1986 et devrait être candidat lors de la prochaine présidentielle.