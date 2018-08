Niort : Saturnin Allagbé, gardien international béninois à l’heure de la confirmation

De retour d’une longue blessure qui l’a privé de la fin de saison 2017-2018, Saturnin Allagbé a repris sa place de titulaire dans les buts niortais. Une première sortie réussie à l’extérieur (2-1) contre Red Star, le vendredi 27 juillet 2018. A 48 heures du 2e match de la saison à domicile contre Clermont, le gardien international béninois n’a pas caché sa joie d’avoir » retrouvé la compétition. », dans un entretien accordé au site de Niort.

Le gardien international béninois a bien repris ses marques avant le match contre le Togo en septembre 2018, une bonne nouvelle pour les Écureuils. Quand on sait que Fabien Farnolle n’a pas eu autant de match que lui toute la saison, c’est un motif d’espoir pour le Bénin. Sa blessure en fin de saison a montré aussi combien Allagbé est très précieux pour Les Chamois.

Le patron des cages de Niort est très heureux pour son Come-back. « Aujourd’hui, je suis très content d’avoir retrouvé la compétition. Ça fait partie de mon travail, mais ce n’est pas une fin en soi. Il faut continuer. », a-t-il confié au site de Niort ce mercredi 1er août. En ce qui concerne sa forme, le gardien venu du Bénin essaie de s’adapter par rapport à sa blessure. Pour sa progression ça va venir » naturellement « , avec le temps et les séries de matchs, peut-on retenir.

L’ancien gardien de l’Aspac n’a aucune difficulté à diriger une défense de Niort remaniée. « Aujourd’hui, je me sens à l’aise avec eux. C’est une défense très jeune, mais on s’adapte. J’espère que notre entente va continuer.« , a dit Allagbé au média du club. La première victoire a été pour lui une première en début de championnat avec Niort. Une performance que le jeune gardien de 24 ans met sous le coup de la préparation effectuée par les Chamois avant le top du championnat. » …, on est resté dans la continuité et, pour moi, ça montre du caractère. Quand j’ai débuté en Ligue 2, c’était déjà contre le Red Star. L’histoire se répète.« , a-t-il rappelé.

A l’heure de la confirmation, Saturnin Allagbé et Niort doivent tout donner pour s’imposer dans deux jours contre Clermont. Même si la tâche s’annonce difficile, elle n’est pas impossible à entendre le dernier rampard de Niort. « On sait que le championnat est très relevé, et on aura à cœur de s’imposer à la maison, ce qui n’a pas été notre point fort la saison dernière. Les équipes qui jouent le haut de tableau gagnent beaucoup de matches chez elles. À nous d’essayer de faire la même chose. », a lancé Allagbé.

Désormais, le gardien béninois semble avoir un rôle précieux dans cette équipe Niortaise à voir sa défense nouvelle. Mais pour lui qui n’a pas manqué d’encenser son capitaine, la réussite du groupe passe par un défi commun. » Le défi, c’est de pouvoir mettre tout le monde en confiance. C’est tous ensemble qu’on va y arriver. Sans oublier l’énorme apport de notre capitaine Ande (Dona Ndoh), qui nous donne beaucoup de conseils.« , a-t-il conclu.