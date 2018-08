Nigéria : l’armée découvre le lien de recrutement de Boko Haram sur les médias sociaux

L’armée nigériane a déclaré ce mardi 14 août qu’elle avait découvert un compte Facebook et d’autres médias sociaux, qui auraient été utilisés par une faction du groupe Boko Haram pour recruter de nouveaux membres.

Le major Murtala Usman, commandant d’artillerie de l’opération Lafiya Dole, qui l’a révélé lors de la semaine de formation au soutien au combat de l’armée nigériane à Maiduguri, a déclaré que les comptes de médias sociaux comptaient 2 000 abonnés. Usman a déclaré que les insurgés de la faction Albarnawi du groupe Boko Haram recrutaient de nouveaux membres sur les plateformes de médias sociaux telles que Facebook, WhatsApp, SnapChat, Instagram et Youtube. Il a déclaré que l’armée avait découvert cela en interrogeant un « commandant de Boko Haram connu sous le nom de Malu-Mamman Barde », qui était traqué et appréhendé à 40 km au sud de Rann, dans la zone de gouvernement local de Borné.

« Barde est l’un des suspects les plus recherchés de Boko Haram qui a commis tant d’atrocités contre l’humanité. Grâce au téléphone portable du suspect, nous avons trouvé plusieurs vidéos sollicitant des financements pour le groupe. Nous avons également trouvé d’autres vidéos où l’on a vu Barde prêcher le Jihad et l’idéologie du groupe. La plupart des photos de Barde étaient celles d’Abou-Mosad Albarnawi et des autres combattants de Boko Haram posant avec des canons anti-aériens, des roquettes et un drapeau de Boko Haram », a-t-il déclaré.

Auparavant, le chef d’état-major de l’armée, le lieutenant-général Tukur Buratai a déclaré que la formation visait à élaborer des stratégies pour diverses opérations militaires à travers le pays. Burutai était représenté par le commandant de l’instruction et de la doctrine, le major-général. Abubakar Salihu. Il a ajouté que la formation avait pour but d’adopter de nouvelles stratégies pour lutter contre l’insécurité dans le pays par le biais d’une réflexion et d’un examen des opérations. Le Maj-Gen. Abubabkar Tarfa, commandant en chef de l’artillerie, a déclaré que cette formation d’une semaine était une véritable plateforme pour générer des idées pour les armes de combat.

Le thème de la formation était «Renforcer la coopération en matière d’appui au combat dans les défis de sécurité contemporains». Tarfa a déclaré qu’il était conçu pour générer des stratégies pour faire face aux défis de sécurité actuels dans le pays. Le Nigéria fait face à une série de problèmes de sécurité, notamment l’insurrection de Boko Haram, la crise des agriculteurs / éleveurs, les enlèvements, les vols à main armée, le banditisme et la violence, entre autres.